Байден показал журналистам шпаргалку с указанием его действий на встрече

Джо Байден (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Президент США Джо Байден на рабочей встрече с представителями ветроэнергетической отрасли показал присутствующей на мероприятии публике шпаргалку для выступления, в которой были подробно расписаны его действия, внимание на это обратила газета New York Post (NYP).

В ходе встречи, когда Байден случайно перевернул листок с указаниями его действий стороной к журналистам.

«ВЫ заходите в комнату Рузвельта и здороваетесь с участниками, ВЫ садитесь на СВОЕ место, ВЫ даете короткие комментарии (две минуты), ВЫ задаете вопрос главе AFL-CIO (Американская федерация труда — Конгресс производственных профсоюзов) Лиз Шулер, ВЫ благодарите участников, ВЫ уходите», — было написано на листке.

На пресс-конференции в марте прошлого года Байдена уже замечали со шпаргалками. Тогда он подглядывал в подсказки, где были указаны ключевые пункты политики и информация о присутствующих журналистах. Fox News опубликовал фотографии, на которых видно, как президент держит карточку с надписью «Инфраструктура». На другой шпаргалке были указаны данные статистики и ключевые тезисы его речи.