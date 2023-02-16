Россия выслала четырех австрийских дипломатов

В Москве ответили на аналогичные действия австрийских властей. В МИДе заявили, что высылка российских дипломатов нанесла ущерб авторитету Австрии

Здание посольства Австрии (Фото: Максим Григорьев / ТАСС)

В российское внешнеполитическое ведомство в четверг был вызван посол Австрии в Москве Вернер Альмхофер. Ему сообщили, что четыре сотрудника дипмиссии объявлены persona non grata и должны будут покинуть территорию России до конца дня 23 февраля.

В сообщении МИДа указывается, что это ответ на высылку четырех сотрудников российских загранучреждений в Австрии, которую в Москве считают «недружественным и ничем не обоснованным шагом», который наносит серьезный ущерб как двусторонним отношениям, так и международному авторитету Австрии, которая «ранее позиционировала себя как нейтральное государство».

Также Альмхоферу было заявлено, что возникающие сложности с оформлением виз для официальных российских делегаций противоречат обязательствам Австрии как площадки для международных встреч.

Австрийские власти сообщили о высылке четырех россиян 2 февраля. Двух сотрудников посольства обвинили в действиях, несовместимых с дипломатическим статусом, а двух работников представительств при международных организациях — в нарушении соглашения о штаб-квартире.

В 2022 году четырех российских дипломатов также высылали из Вены и Зальцбурга. Тогда в Москве ответили зеркально, отправив домой четырех работников австрийского посольства.

12 февраля представители 20 стран (в том числе Украины, Франции, Великобритании, Польши) обратились с письмом к властям Австрии с требованием не пускать на заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене попавших под западные санкции российских депутатов. В Вене при этом продолжали настаивать, что обязаны выдавать визы представителям всех стран — участниц ОБСЕ.