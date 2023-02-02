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Высылки дипломатов ,  
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МИД России предупредил Австрию о неизбежном ответе на высылку дипломатов

МИД: Австрию ждут неотвратимые ответные меры за высылку дипломатов
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

После высылки российских дипломатов Москва заявила протест МИД Австрии и предупредила об ответных мерах. Об этом рассказал посол России в Австрии Дмитрий Любинский в эфире телеканала «Россия-24».

«[Мы] заявили решительный протест, отвели все голословные измышления и предупредили о неотвратимости ответных мер», — сказал Любинский, говоря о беседе в МИД Австрии, куда пригласили его и постоянного представителя России в Вене Михаила Ульянова.

По словам посла, их попросили быть без сопровождающих, хотя такое бывает только для обсуждения неких доверительных тем, однако «ничего доверительного мы не услышали».

Любинский добавил, что в австрийском внешнеполитическом ведомстве «не может быть никаких иллюзий» относительно того, что ответные шаги «неизбежно последуют».

Утром 2 февраля Австрия объявила о высылке четырех российских дипломатов: двух сотрудников посольства и двух работников представительства при учреждении ООН. Первых МИД Австрии обвинил в несовместимых со статусом дипломата действиях, вторых — в нарушении соглашения о штаб-квартире. О том, что Россия ответит на высылку дипломатов, сообщали «РИА Новости» в российском МИДе.

Последний раз Австрия высылала дипломатов России в апреле 2022 года: тогда из страны выслали трех работников посольства в Вене и одного дипломата из генконсульства в Зальцбурге. МИД России ответил зеркально, выслав четверых сотрудников австрийского посольства.

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Высылка российских дипломатов прошла на фоне визита президента  Австрии Александера Ван дер Беллена в Киев. Он встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Ван дер Беллен заявил, что Австрия поддерживает нейтралитет в военном смысле, но не в ценностном, и выразил готовность поддерживать украинский народ разными способами.

МИД России предупредил Австрию о неизбежном ответе на высылку дипломатов
МИД России предупредил Австрию о неизбежном ответе на высылку дипломатов

Теги
Австрия высылка дипломатов МИД посольство
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