Над морем в Севастополе сбили украинские беспилотники
Над морем в Севастополе были сбиты два украинских беспилотника, написал губернатор Михаил Развожаев в телеграм-канале.
«Опять атака укробеспилотников. Ситуация на сейчас: сбиты 2 БПЛА над морем», — говорится в сообщении.
Где конкретно обнаружили беспилотники, губернатор не уточнил.
С начала российской спецоперации Севастополь неоднократно подвергался атакам дронов. Одна из крупнейших атак произошла 29 октября. Тогда украинские беспилотники атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда в бухте Севастополя.
Развожаев описывал эту атаку как самую массированную с начала спецоперации. Гражданская инфраструктура ущерба не получила, пострадавших также не было. В Минобороны случившееся назвали терактом.
Материал дополняется.