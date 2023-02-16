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Над морем в Севастополе сбили украинские беспилотники

Развозжаев: Украина атаковала Севастополь дронами, два беспилотника удалось сбить
ПВО сбила два украинских беспилотника над Черным морем, сообщил губернатор Севастополя
Виды Севастополя
Виды Севастополя (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Над морем в Севастополе были сбиты два украинских беспилотника, написал губернатор Михаил Развожаев в телеграм-канале.

«Опять атака укробеспилотников. Ситуация на сейчас: сбиты 2 БПЛА над морем», — говорится в сообщении.

Где конкретно обнаружили беспилотники, губернатор не уточнил.

С начала российской спецоперации Севастополь неоднократно подвергался атакам дронов. Одна из крупнейших атак произошла 29 октября. Тогда украинские беспилотники атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда в бухте Севастополя.

Развожаев описывал эту атаку как самую массированную с начала спецоперации. Гражданская инфраструктура ущерба не получила, пострадавших также не было. В Минобороны случившееся назвали терактом.  

Материал дополняется. 

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
беспилотники Севастополь Михаил Развожаев
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