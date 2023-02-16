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Украина запросила у Италии средства защиты от ядерного и химоружия

Минобороны Италии анонсировало передачу Киеву средств защиты от оружия массового поражения
Министр обороны Италии анонсировал поставку Украине средств защиты от оружия массового поражения в рамках шестого пакета помощи. За несколько дней до этого Россия обвинила Украину в подготовке «провокации» с данными по радиации
Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Киев запросил у Рима средства защиты от оружия массового поражения, заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто, сообщает портал Strettoweb.

«Украина в последние дни запросила у Италии средства защиты от ядерного, биологического и химического оружия. Мы, как Италия, дадим их вместе с гражданской помощью, генераторами, одеялами», — заявил министр.

По его словам, такая помощь вызывает меньше резонанса в новостях, чем танки, но и больше беспокойства. Крозетто сказал, что Италия утвердила шестой пакет помощи Украине, в рамках которого направит средства защиты.

Правительство страны утвердило шестой пакет помощи Украине накануне, сообщал вице-премьер и министр иностранных дел Антонио Таяни, писала ANSA. О том, что войдет в пакет помощи, премьер не указал. В конце января газета La Repubblica отмечала, что туда могут войти управляемые ракеты Aspide.

14 февраля Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию в России заявил, что спецслужбы Украины и специалисты из Норвегии сфальсифицировали протоколы о радиоактивном заражении в Киевской области.

«На основе сфабрикованных «опросов» персонала Чернобыльской АЭС готовятся фальшивые «доказательства» якобы «расхищения российскими военнослужащими радиоактивных материалов, химических растворов и загрязненного радиацией оборудования» и вывоза российскими войсками «предметов, содержащих опасные радионуклиды», за пределы зоны отчуждения, повлекшие «облучение населения временно оккупированных территорий», — отмечается в сообщении штаба.

В ведомстве утверждают, что норвежские специалисты участвуют в подготовке «документов» и «независимого заключения» о воздействии радиации на население Киевской области. Норвегия на следующий день опровергла эти обвинения. Глава отдела международной ядерной безопасности Управления радиационной защиты и ядерной безопасности (DSA) королевства Ингар Амундсен сказал, что королевство не признает этих обвинений и не собирается разбираться, почему российская сторона их выдвинула.

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Российские военные считают, что Киев планирует представить сфабрикованные доказательства, которые подтвердят, что в «результате действий российских военнослужащих на Чернобыльской АЭС и в «зоне отчуждения» в феврале—апреле 2022 года произошло «радиоактивное заражение значительных территорий Украины».
 

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Теги
Дарья Григорьева
Италия ядерное оружие радиационная безопасность Минобороны
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