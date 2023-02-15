Норвегия отвергла обвинения в подготовке отчета о радиации под Киевом

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Норвегия опровергла обвинения в том, что норвежские специалисты готовят доказательство радиоактивного заражения части территории Украины. Об этом заявил глава отдела международной ядерной безопасности Управления радиационной защиты и ядерной безопасности (DSA) королевства Ингар Амундсен, передает Dagbladet.

«Мы не признаем подобных обвинений и не хотим рассуждать, почему они выдвигаются», — сказал Амундсен. Он также отметил, что в Норвегии озадачены этими утверждениями.

14 февраля в Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию России заявили, что специалисты из Норвегии совместно со спецслужбами Украины сфальсифицировали протоколы о радиоактивном заражении в Киевской области.

В штабе указали, что Киев при поддержке западных стран хочет обвинить Россию в якобы «грубом нарушении» Конвенции о ядерной безопасности в ходе спецоперации накануне спецсессии Генассамблеи ООН.

Целью провокации, как утверждают в ведомстве, является создание негативного фона и принуждение стран, которые еще не поддержали санкции против России, к голосованию за украинскую «формулу мира».

Как отметили российские военные, Украина также планирует представить сфабрикованные доказательства, подтверждающие, что в «результате действий российских военнослужащих на Чернобыльской АЭС и в «зоне отчуждения» в феврале—апреле 2022 года произошло «радиоактивное заражение значительных территорий Украины».