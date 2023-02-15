Норвегия отвергла обвинения в подготовке отчета о радиации под Киевом

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 15 февраля
EUR ЦБ: 79,34 (+0,66) Инвестиции, 14 фев, 15:51 Курс доллара на 15 февраля
USD ЦБ: 73,86 (+0,23) Инвестиции, 14 фев, 15:51
Фон дер Ляйен рассказала о будущих санкциях против России на €11 млрд Политика, 12:02
Военная операция на Украине. Главное Политика, 12:01
ФСБ отчиталась о задержании в Ростове-на-Дону члена полка «Азов» Общество, 11:52
От бухгалтерии до геоаналитики: как помочь своему бизнесу развиваться РБК и СберБизнес, 11:48
Ozon открыл центр в Астане и пообещал сократить сроки доставки в Россию Бизнес, 11:47
На Камчатке описали землетрясения словами «лампочка тряслась, кот бегал» Общество, 11:40
USADA заявило о готовности расследовать обвинения в адрес Махачева Спорт, 11:40
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Коррекция фигуры: что можно сделать без хирургии и реабилитации РБК и Вирсавия, 11:38
ЦБ создал отдельный департамент для организации международных расчетов Финансы, 11:38
РСА назвал назвал регионы-лидеры с самыми безаварийными водителями Авто, 11:36
Баффет спустя несколько месяцев неожиданно продал акции тайваньской TSMC Инвестиции, 11:30
Путин поручил МЧС улучшить гражданскую оборону с учетом опыта ЛНР и ДНР Политика, 11:29
Как перейти на российское программное обеспечение и оборудование РБК и Tegrus, 11:25
WSJ узнала о $150 млн, заработанных фондом бывшего топ-менеджера FTX Крипто, 11:18
Военная операция на Украине ,  
0 

Норвегия отвергла обвинения в подготовке отчета о радиации под Киевом

Власти Норвегии отвергли обвинения в подготовке документов о заражении Киева радиацией
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Норвегия опровергла обвинения в том, что норвежские специалисты готовят доказательство радиоактивного заражения части территории Украины. Об этом заявил глава отдела международной ядерной безопасности Управления радиационной защиты и ядерной безопасности (DSA) королевства Ингар Амундсен, передает Dagbladet.

«Мы не признаем подобных обвинений и не хотим рассуждать, почему они выдвигаются», — сказал Амундсен. Он также отметил, что в Норвегии озадачены этими утверждениями.

14 февраля в Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию России заявили, что специалисты из Норвегии совместно со спецслужбами Украины сфальсифицировали протоколы о радиоактивном заражении в Киевской области.

В штабе указали, что Киев при поддержке западных стран хочет обвинить Россию в якобы «грубом нарушении» Конвенции о ядерной безопасности в ходе спецоперации накануне спецсессии Генассамблеи ООН.

Целью провокации, как утверждают в ведомстве, является создание негативного фона и принуждение стран, которые еще не поддержали санкции против России, к голосованию за украинскую «формулу мира».

Как отметили российские военные, Украина также планирует представить сфабрикованные доказательства, подтверждающие, что в «результате действий российских военнослужащих на Чернобыльской АЭС и в «зоне отчуждения» в феврале—апреле 2022 года произошло «радиоактивное заражение значительных территорий Украины».

Читайте на РБК Pro
В Китае растет потребление. Чем это опасно для мировой экономики
Как еда влияет на мозг и что будет с психикой при нехватке витаминов
Какие фразы бабушек и дедушек могут навредить ребенку
Биохакинг на $2 млн: как 45-летний ИT-миллионер возвращает молодость
Теги
радиация Норвегия Украина Россия
Материалы по теме
Россия обвинила Украину в подготовке провокаций с данными по радиации
Политика
США заявили об отсутствии данных по превышению радиации у Запорожской АЭС
Политика
Запорожская АЭС не зафиксировала превышения радиации после пожара
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter