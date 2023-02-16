В России введут режим «контролируемого пребывания» для мигрантов

В России подготовлен законопроект, регулирующий пребывание мигрантов в стране, сообщил Николай Патрушев. В октябре 2022 года Владимир Путин заявил о необходимости изменения концепции миграционной политики

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В России будут исключены случаи фиктивной постановки на учет мигрантов, ведомства уже наладили обмен информацией о таких случаях, а соответствующий законопроект уже разработан, сообщил на совещании в Челябинске секретарь Совбеза Николай Патрушев.

«Разработан проект федерального закона, предусматривающий введение для мигрантов режима «контролируемого пребывания». Разработан и внедрен алгоритм межведомственного обмена информацией о выявленных фактах фиктивной постановки на миграционный учет», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, за последний год приняты меры по усилению государственного контроля над миграционными потоками, особенно в сфере взаимодействия между различными ведомствами.

В августе 2022 года зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев на заседании профильной комиссии сообщил, что в России готовится новый «всеобъемлющий законопроект», регулирующий условия въезда и выезда иностранцев, а также их пребывания на территории страны.



Он добавил, что для решения вопросов в этой сфере нужен комплексный подход. Медведев анонсировал заседание Совбеза, посвященное миграции, в сентябре. «Въездной контроль, правила, касающиеся пребывания на территории нашей страны мигрантов, — это составляющая часть режима безопасности на территории нашего государства», — подчеркнул он.

В октябре 2022 года президент Владимир Путин на заседании Совета безопасности заявил, что действующая в России концепция миграционной политики нуждается в изменениях. Он указал на появление «моральных и региональных факторов», которые влияют на миграционную сферу, и призвал «совершенствовать работу, исходя из тщательного анализа новых реалий».



«Эта сфера крайне чувствительна для национальной безопасности, для стабильного развития России и нашего общества», — отметил тогда президент.

По словам Путина, миграционная политика должна учитывать существующие и потенциальные вызовы, «стать основой для дальнейшего совершенствования законодательства». Он напомнил, что давал такое поручение еще в 2020 году, и добавил, что ждет от членов Совбеза докладов «о том, что уже сделано, на каких приоритетах предстоит сосредоточить внимание в ближайшем будущем».