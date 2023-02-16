В России введут режим «контролируемого пребывания» для мигрантов

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 17 февраля
EUR ЦБ: 79,57 (0) Инвестиции, 14:17 Курс доллара на 17 февраля
USD ЦБ: 74,21 (0) Инвестиции, 14:17
Европарламент принял резолюцию с призывом о поставках истребителей Киеву Политика, 17:00
Когда не стоит брать кредит, и как правильно его погасить РБК и банк Ренессанс, 16:53
Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Роттердаме Спорт, 16:48
Как здоровый нигилизм помогает расставлять приоритеты Pro, 16:34
Как обмануть систему распознавания лиц РБК и Ростелеком, 16:30
Москалькова сообщила об ответе из ООН о насилии над российскими пленными Политика, 16:21
ЦБ допустил повышение имущественного ценза для «квалов» в два этапа Инвестиции, 16:21
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Россия выслала четырех австрийских дипломатов Политика, 16:15
Совфед рассмотрит выход из договоров Совета Европы после послания Путина Политика, 16:12
Почему появляется защитная пигментация на лице и что с ней делать РБК и Вирсавия, 16:10
Пытавшегося засудить Роналду адвоката оштрафовали на $335 тыс. в США Спорт, 16:09
Результаты ошеломительные: технологические прорывы и тренды 2022 года РБК и Omoda, 16:07
Разработчика Tornado Cash оставили в тюрьме как минимум до конца апреля Крипто, 16:06
Пентагон допустил увеличение военного бюджета из-за Украины Политика, 16:05
Политика ,  
0 

В России введут режим «контролируемого пребывания» для мигрантов

Патрушев: в России введут режим «контролируемого пребывания» для мигрантов
В России подготовлен законопроект, регулирующий пребывание мигрантов в стране, сообщил Николай Патрушев. В октябре 2022 года Владимир Путин заявил о необходимости изменения концепции миграционной политики
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В России будут исключены случаи фиктивной постановки на учет мигрантов, ведомства уже наладили обмен информацией о таких случаях, а соответствующий законопроект уже разработан, сообщил на совещании в Челябинске секретарь Совбеза Николай Патрушев.

«Разработан проект федерального закона, предусматривающий введение для мигрантов режима «контролируемого пребывания». Разработан и внедрен алгоритм межведомственного обмена информацией о выявленных фактах фиктивной постановки на миграционный учет», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, за последний год приняты меры по усилению государственного контроля над миграционными потоками, особенно в сфере взаимодействия между различными ведомствами.

В августе 2022 года зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев на заседании профильной комиссии сообщил, что в России готовится новый «всеобъемлющий законопроект», регулирующий условия въезда и выезда иностранцев, а также их пребывания на территории страны.

Он добавил, что для решения вопросов в этой сфере нужен комплексный подход. Медведев анонсировал заседание Совбеза, посвященное миграции, в сентябре. «Въездной контроль, правила, касающиеся пребывания на территории нашей страны мигрантов, — это составляющая часть режима безопасности на территории нашего государства», — подчеркнул он.

В октябре 2022 года президент Владимир Путин на заседании Совета безопасности заявил, что действующая в России концепция миграционной политики нуждается в изменениях. Он указал на появление «моральных и региональных факторов», которые влияют на миграционную сферу, и призвал «совершенствовать работу, исходя из тщательного анализа новых реалий».

«Эта сфера крайне чувствительна для национальной безопасности, для стабильного развития России и нашего общества», — отметил тогда президент.

Читайте на РБК Pro
Что поможет понять, что контрагент вас обманывает: 8 тревожных признаков
Год санкций не обрушил экономику России. Что пишут зарубежные СМИ
Шесть неприятных симптомов постковида и как с ними справиться
Усугубят ли шпионские зонды торговый конфликт США и КНР

По словам Путина, миграционная политика должна учитывать существующие и потенциальные вызовы, «стать основой для дальнейшего совершенствования законодательства». Он напомнил, что давал такое поручение еще в 2020 году, и добавил, что ждет от членов Совбеза докладов «о том, что уже сделано, на каких приоритетах предстоит сосредоточить внимание в ближайшем будущем».

Авторы
Теги
Персоны
Владислав Гордеев Владислав Гордеев
миграция Николай Патрушев Совбез

Николай Патрушев

секретарь Совета безопасности России, экс-директор ФСБ

11 июля 1951 года
Материалы по теме
Силовики задержали замначальника московского управления МВД по миграции
Общество
Путин призвал скорректировать миграционную политику
Политика
ЕС указал на риск «катастрофического голода» и миграции из-за операции
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter