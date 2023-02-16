МИД допустил удары по выполняющим военные цели Киева спутникам

МИД: американские спутники на орбите могут стать законной целью для ответного удара

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«Гражданская инфраструктура» в космосе, которая предоставляется Украине для использования в военных целях, может стать законной целью для удара, заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов, передает ТАСС.

«Риски превращения космоса в плацдарм агрессии и войны приобрели вполне конкретные очертания», — отметил он.

По его словам, речь идет о том, что США и их союзники используют «компоненты гражданской инфраструктуры в космосе», в том числе коммерческой, в военных целях. По его словам, это может быть истрактовано, как нарушение Договора о космосе.

«Обозначаем, что такая квазигражданская космическая инфраструктура может оказаться законной целью для ответного удара», — подчеркнул Воронцов.

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