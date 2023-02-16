МИД допустил удары по выполняющим военные цели Киева спутникам

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 16 февраля
EUR ЦБ: 79,57 (+0,23) Инвестиции, 13:33 Курс доллара на 16 февраля
USD ЦБ: 74,21 (+0,34) Инвестиции, 13:33
В России продлят ограничение на снятие наличной валюты Финансы, 13:56
Мечтавший играть за Россию хоккеист стал самым «бесполезным» в НХЛ Спорт, 13:55
Умерла пострадавшая при крушении самолета в Ейске 6-летняя девочка Политика, 13:51
«Моя стихия»: чат с автомобилем для перевозки грузов в городе РБК и Газ, 13:51
Лукашенко опроверг возможность мобилизации в Белоруссии Политика, 13:39
Суд арестовал сына Жириновского на 15 суток Политика, 13:37
Пашинян сообщил о передаче Баку новых предложений по мирному договору Политика, 13:35
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Фондовые индексы стран Европы обновили многомесячные максимумы Инвестиции, 13:32
ЦБ сообщил о падении объемов торгов валютой до многолетних минимумов Финансы, 13:32
Государство как сервис. Объясняем на примере «Госуслуг» РБК и Ростелеком, 13:28
Лукашенко рассказал, как Киев может договориться с Россией Политика, 13:27
Лукашенко пригласил Байдена в Минск на встречу с Путиным Политика, 13:26
Кадровая защита: почему «идеальный сотрудник» опасен для вашей компании Pro, 13:23
МИД допустил удары по выполняющим военные цели Киева спутникам Политика, 13:23
Военная операция на Украине ,  
0 

МИД допустил удары по выполняющим военные цели Киева спутникам

МИД: американские спутники на орбите могут стать законной целью для ответного удара
Фото: Миша Фридман / Getty Images
Фото: Миша Фридман / Getty Images

«Гражданская инфраструктура» в космосе, которая предоставляется Украине для использования в военных целях, может стать законной целью для удара, заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов, передает ТАСС.

«Риски превращения космоса в плацдарм агрессии и войны приобрели вполне конкретные очертания», — отметил он.

По его словам, речь идет о том, что США и их союзники используют «компоненты гражданской инфраструктуры в космосе», в том числе коммерческой, в военных целях. По его словам, это может быть истрактовано, как нарушение Договора о космосе.

«Обозначаем, что такая квазигражданская космическая инфраструктура может оказаться законной целью для ответного удара», — подчеркнул Воронцов.

Материал дополняется.

Теги
МИД спутники космос
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter