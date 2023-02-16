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Ермак заявил об изменении Россией тактики ведения спецоперации
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак: Россия сменила тактику ведения спецоперации
Российские военные сменили тактику ведения спецоперации, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
«Россияне несколько изменили тактику. Они проводят активную разведку, применяют фальш-цели», — написал Ермак в телеграм-канале.
По его словам, несмотря на это украинская система ПВО справилась с большинством целей.
В ночь на 16 февраля по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. По словам Ермака, прилеты были зафиксированы на севере, западе страны, а также в Днепропетровской и Кировоградской областях.
Российское Минобороны о поражении целей не сообщало.
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