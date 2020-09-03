Москва и Минск обсудили переброску поставок нефти из Литвы в Россию

Фото: Владимир Рябчиков / ТАСС

Россия и Белоруссия обсудили вопрос «переброски» поставок нефтепродуктов из портов Литвы в Россию, сообщил глава российского Минэнерго Александр Новак, передает ТАСС.

Новак отметил, что российская сторона заинтересована в том, чтобы реализация нефтепродуктов, которая сегодня идет через третьи страны, шла через российские порты, в часть через Усть-Лугу в Ленобласти.

«Для этого необходимо также проработать, соответственно, экономические условия между транспортными компаниями, портовыми, «Белнефтехимом». Собственно, мы этим тоже в настоящее время займемся в соответствии с поручением председателя правительства», — указал министр.

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