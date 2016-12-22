ОБСЕ заявила о продвижении украинской армии к западу от Луганска

Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на заместителя главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александра Хуга, представители организации зафиксировали факты, что украинская армия продвинулась вперед в районе села Новоалександровка в западной части Луганской области.
Также Хуг сообщил, что количество нарушений режима прекращения огня за минувшую неделю выросло на 30%. Использовались в том числе и системы залпового огня, нахождение которых в районе линии разграничения запрещено минскими договоренностями.
«Неспособность развести силы и отвести вооружение» демонстрируют, по его словам, обе стороны. Девять случаев нарушения размещения оружия было зафиксировано на подконтрольных Киеву территориях, шесть — на землях, которые занимают отряды самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
1 февраля украинские военные заявили, что заняли Новоалександровку. 13 февраля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов сообщил, что за прошлый год армия на некоторых направлениях продвинулась вперед на 10 км.
В ЛНР заявление о взятии Новоалександровки, которая находилась в так называемой серой зоне (неподконтрольной ни одной из сторон), назвали дезинформацией. Там утверждали, что село с момента прекращения активных военных действий было под контролем официального Киева.Новоалександровка находится примерно в 3 км от города Попасная. Во время боев в январе-феврале 2015 года ополченцам удалось приблизиться к этому городу, однако на его штурм не пошли.