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Грызлов ответил на слова Киева о продвижении в Донбассе на 10 километров
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Грызлов ответил на слова Киева о продвижении в Донбассе на 10 километров
Украинский кризис, 13 фев, 17:50
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Грызлов ответил на слова Киева о продвижении в Донбассе на 10 километров
Рассказав о продвижении украинских военных в Донбассе, Александр Турчинов фактически признал, что Киев постоянно пытается продвинуться за линию разграничения самопровозглашенных республик и Украины, заявил Борис Грызлов
Фото: Baz Ratner / REUTERS

Полномочный представитель России в Контактной группе по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины Борис Грызлов заявил, что секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов «фактически признал, что Вооруженные силы Украины постоянно пытаются продвинуться за линию разграничения в Донбассе». Об этом он, как передает «РИА Новости», сообщил журналистам.

Так Грызлов отреагировал на слова Турчинова о том, что за 2016 и 2017 годы украинские военные «не отдали ни одного метра своей земли», а, напротив, даже продвинулись в зоне конфликта в Донбассе по некоторым направлениям на «десять и более километров». «Сегодня на оккупированной территории нет сил, которые могли изменить ту линию разграничения, которая сегодня сложилась», — подчеркивал тогда также Турчинов.

«Завтра на встрече контактной группы [мы как представители российской стороны] вынуждены будем поднять вопрос о систематических нарушениях украинскими вооруженными формированиями минских соглашений и режимов прекращения огня», — ответил на это Грызлов. Такое решение, по его словам, в том числе было связано с теми «нарушениями, о которых с такой гордостью накануне рассказало официальное должностное лицо — секретарь СНБО Украины».

Турчинов заявил о продвижении украинских военных в Донбассе
Политика

По сути, Турчинов признал как факт то, о чем представители России многократно говорили на протяжении 2016 и 2017 годов, подчеркнул Грызлов, заметив, что таким образом секретарь Совета национальной безопасности и обороны, по его мнению, рассказал о «постоянных попытках Вооруженных сил Украины и иных украинских формирований продвинуться за линию разграничения в Донбассе, о постоянных нарушениях ими режимов прекращения огня», а также «о захвате так называемых серых зон вдоль линии и о иных вооруженных провокациях, ответственность за которые [украинские военные] пытались затем списать на противостоящую сторону».

Линия разграничения в Донбассе разделяет подконтрольные Киеву территории на востоке Украины, а также земли самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Граница в том числе указывалась в подписанном в сентябре 2014 года минском соглашении. Согласно этому договору, в 15 км от линии соприкосновения сторон создавалась «зона безопасности», в которой было запрещено применять оружие. Однако стороны конфликта регулярно обвиняют друг друга в несоблюдении этого положения. Также боестолкновения в Донбассе периодически происходят за контроль над нейтральными территориями.

Так, в ноябре прошлого года украинские военные заняли села Гладосово и Майское, которые находились в нейтральной зоне, а 1 февраля киевские силовики заявили о переходе под их контроль села Новоалександровка. С 2015 года оно, согласно данным Минобороны Украины, находилось между позициями ополченцев и украинских военных, в «серой зоне». В ЛНР позже назвали данное заявление дезинформацией, так как Новоалександровка со времени окончания активной фазы боевых действий находилась под украинским контролем.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Александр Турчинов , Борис Грызлов , Донбасс , Украина
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