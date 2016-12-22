На Украине в городе Краматорске погиб наблюдатель ОБСЕ

На Украине в городе Краматорске погиб наблюдатель миссии ОБСЕ Виталий Зара. Об этом сообщили в представительстве самопровозглашенной ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), передает Луганский информационный центр.

«Представительство Луганской народной республики в СЦКК выражает искренние соболезнования родным и близким Виталия, коллегам и главе миссии ОБСЕ в Украине Э.Апакану», — отмечается в сообщении.

«Один из наблюдателей ОБСЕ во время поездки в такси попал в ДТП в Краматорске утром 18 января. Он умер сразу на месте происшествия», - сообщили РБК в пресс-службе ОБСЕ.

Город Краматорск находится по контролем украинских военных.

В последний раз о гибели наблюдателя ОБСЕ сообщалось в апреле 2017 года. Тогда автомобиль наблюдательной миссии подорвался на мине около деревни Пришиб, которая находится под контролем самопровозглашенной Луганской народной республики. Погиб гражданин США, два человека из Чехии и Германии пострадали.

Комментируя произошедшее, в ЛНР тогда заявили, что автомобиль ОБСЕ отклонился от маршрута и ехал по «второстепенным дорогам». В непризнанной республике обвинили в произошедшем украинских диверсантов. В ответ на это в украинском штабе антитеррористической операции назвали обвинения ЛНР безосновательными, провокационными и направленными на дискредитацию Украины.