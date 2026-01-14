Суд отказал жене экс-мэра Сочи в передаче дела об активах в Москву

Янина Копайгородская (Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы)

Хостинский районный суд Сочи отказал Янине Копайгородской, жене бывшего мэра Алексея Копайгородского, в передаче дела по иску Генпрокуратуры о взыскании имущества на сумму 1,6 млрд руб. в Тверской районный суд Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

В суде рассматривается антикоррупционный иск Генеральной прокуратуры к Копайгородскому и связанным с ним лицам. В список активов входят 77 объектов недвижимости в Краснодарском крае, Ленобласти, Санкт-Петербурге и Москве, включая элитное жилье около Эрмитажа, а также пять автомобилей Mercedes, денежные средства, предметы роскоши, наручные часы люксовых брендов и ювелирные изделия.

Следственные действия в отношении Копайгородского, занимавшего пост мэра с сентября 2019 по май 2022 года (после этого он отправился в зону военной операции), начались около года назад, позднее он был задержан вместе с женой. Изначально Янину поместили под домашний арест, сейчас она находится в СИЗО. При обысках у них в квартирах в Сочи и других регионах нашли более 62 млн руб., а также несколько десятков тысяч долларов.

Копайгородский обвиняется по ч. 4 ст. 160 УК (растрата в особо крупном размере), ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК (легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления).

Его супруге вменяется ч. 5 ст. 33 ч. 4 ст. 160 УК (пособничество в растрате), п. «б» ч. 4 ст. 291.1 УК (посредничество во взяточничестве), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК, ч. 2 ст. 309 УК (принуждение свидетеля к даче ложных показаний, соединенное с угрозой причинением вреда здоровью).

В середине декабря адвокат Копайгородских сообщила, что Верховный суд передаст их уголовное дело о получении взяток на 248 млн руб. в Мещанский суд Москвы для рассмотрения.