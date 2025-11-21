 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Экс-мэру Сочи Копайгородскому предъявили обвинение по трем статьям УК

Генпрокуратура утвердила обвинение по делу Алексея и Янины Копайгородских
Алексей Копайгородский
Алексей Копайгородский (Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС)

Бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому, подозреваемому в преступлениях коррупционной направленности, утверждено обвинительное заключение, сообщили в Генпрокуратуре.

В каком суде будет рассматриваться дело, определит Верховный суд, в который обратился надзор.

Копайгородский обвиняется по ч. 4 ст. 160 УК (растрата в особо крупном размере), ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления).

По делу также проходит супруга Копайгородского Янина. Ей предъявлены обвинения по четырем статьям УК — пособничество в растрате (ч. 5 ст. 33 ч. 4 ст. 160), посредничество во взятке (п. «б» ч. 4 ст. 291.1), легализируя средств, полученных незаконным путем (п. «б» ч. 4 ст. 174.1) и принуждение свидетеля к даче ложных показаний (ч. 2 ст. 309).

Третьим фигурантом проходит ее помощник — Александр Пасунько. Ему вменяют один эпизод — по ч. 2 ст. 309 УК (подкуп свидетеля и принуждение к его уклонению от дачи показаний, соединенное с угрозой причинением вреда здоровью). За это грозит наказание до трех лет лишения свободы.

По версии следствия, с января 2022 года по март 2024 года Копайгородский при пособничестве супруги похитил вверенное ему имущество в виде двух земельных участков в Сочи на сумму 26 млн руб. Чтобы легализовать краденное, земля были оформлены на Копайгородскую и подконтрольное лицо. Полученные средства супружеская чета легализовала через приобретения недвижимости.

В Генпрокуратуре отметили, что в ходе предварительного следствия Копайгородскими активно оказывалось противодействие расследованию.

Следственные действия в отношении Копайгородского, занимавшего пост мэра с сентября 2019 по май 2022 года (после этого он отправился в зону военной операции), начались около года назад, позднее он с был задержан вместе с женой.

Изначально жену экс-мэра поместили под домашний арест

При обысках у них в квартирах в Сочи, Москве, Петербурге и других регионах нашли более 62 млн руб., а также несколько десятков тысяч долларов. Дело Копайгородских насчитывает 74 тома, сообщал адвокат Иван Миронов.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине

Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений

Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа

Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ

Назначен новый командующий группировкой «Юг»

В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин
Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Алексей Копайгородский коррупция Сочи Генпрокуратура обвинения уголовное дело
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 ноября
EUR ЦБ: 92,6 (-1,18) Инвестиции, 16:34 Курс доллара на 21 ноября
USD ЦБ: 80,73 (-0,21) Инвестиции, 16:34
Расслабленная жизнь как на курорте: каким будет квартал Dream Riva РБК и Dream Riva, 16:55
Туристам с лайнера Astoria Grande заплатят по €25 за пропуск Стамбула Общество, 16:54
WP узнала, что некоторые пункты мирного плана просил поменять Зеленский Политика, 16:53
Как сохранить безопасность данных в цифровой среде Отрасли, 16:53
Mercedes-Benz показал концепт AMG GT с двигателями на 1340 сил Авто, 16:52
Ферстаппен в шутку предложил отправить действующие правила F1 в шредер Спорт, 16:51
WP сообщила, что для сделки Трампа нужны «месяцы кропотливых переговоров» Политика, 16:50
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 24 ноября
Присоединиться
Организаторы «Золотой Маски» назвали номинантов на премию Общество, 16:48
Акции оборонных компаний ЕС рухнули на фоне новостей о мирном плане США Политика, 16:47
В Воронеже рядом с дачами обнаружили неразорвавшиеся блоки ракет Политика, 16:44
Высотность определяет среду: в чем особенности среднеэтажной застройки Недвижимость, 16:43
Президент ОАЭ сфотографировал премьера Канады вместо фотографа. Видео Политика, 16:41
На участке Транссиба восстановили движение поездов после схода вагонов Общество, 16:40
Как устроена экономика Ирана РБК и РЭЦ, 16:37