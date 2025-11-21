Экс-мэру Сочи Копайгородскому предъявили обвинение по трем статьям УК

Алексей Копайгородский (Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС)

Бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому, подозреваемому в преступлениях коррупционной направленности, утверждено обвинительное заключение, сообщили в Генпрокуратуре.

В каком суде будет рассматриваться дело, определит Верховный суд, в который обратился надзор.

Копайгородский обвиняется по ч. 4 ст. 160 УК (растрата в особо крупном размере), ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления).

По делу также проходит супруга Копайгородского Янина. Ей предъявлены обвинения по четырем статьям УК — пособничество в растрате (ч. 5 ст. 33 ч. 4 ст. 160), посредничество во взятке (п. «б» ч. 4 ст. 291.1), легализируя средств, полученных незаконным путем (п. «б» ч. 4 ст. 174.1) и принуждение свидетеля к даче ложных показаний (ч. 2 ст. 309).

Третьим фигурантом проходит ее помощник — Александр Пасунько. Ему вменяют один эпизод — по ч. 2 ст. 309 УК (подкуп свидетеля и принуждение к его уклонению от дачи показаний, соединенное с угрозой причинением вреда здоровью). За это грозит наказание до трех лет лишения свободы.

По версии следствия, с января 2022 года по март 2024 года Копайгородский при пособничестве супруги похитил вверенное ему имущество в виде двух земельных участков в Сочи на сумму 26 млн руб. Чтобы легализовать краденное, земля были оформлены на Копайгородскую и подконтрольное лицо. Полученные средства супружеская чета легализовала через приобретения недвижимости.

В Генпрокуратуре отметили, что в ходе предварительного следствия Копайгородскими активно оказывалось противодействие расследованию.

Следственные действия в отношении Копайгородского, занимавшего пост мэра с сентября 2019 по май 2022 года (после этого он отправился в зону военной операции), начались около года назад, позднее он с был задержан вместе с женой.

Изначально жену экс-мэра поместили под домашний арест

При обысках у них в квартирах в Сочи, Москве, Петербурге и других регионах нашли более 62 млн руб., а также несколько десятков тысяч долларов. Дело Копайгородских насчитывает 74 тома, сообщал адвокат Иван Миронов.