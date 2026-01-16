Минобороны сообщило о семи ударах в ответ на украинские обстрелы

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

За неделю российские вооруженные силы нанесли семь ударов по предприятиям ВПК Украины, объектам энергетики, используемым в интересах ВСУ и инфраструктуре украинских боевиков, сообщает Минобороны в своем телеграм-канале.

«С 10 по 16 января в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными силами Российской Федерации нанесены массированный и шесть групповых ударов», — говорится в сообщении.

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) ночью 16 января перехватили и уничтожили 106 украинских беспилотников самолетного типа. Больше всего дронов ВСУ — 44 — сбили над Белгородской областью. Над Рязанской областью уничтожили 22 аппарата, над Ростовской и Воронежской областями — по 11. Семь дронов сбили над Курской областью, по четыре — над Тульской и Волгоградской, по одному аппарату — над Крымом, Орловской и Липецкой областями.