Минюст признал иноагентом создателя «Утро.ру» Гуревича

Александр Коровайный (Фото: yeiskraion.ru)

Минюст обновил реестр иноагентов, добавив в него четырех человек.

В реестр попали:

журналист Михаил Гуревич;

бурятский активист Доржо Дугаров;

популяризатор космонавтики Виталий Егоров;

бывший муниципальный депутат в Краснодарском крае Александр Коровайный.

Гуревич, как заявил Минюст, принимал участие в создании сообщений и материалов иноагентов, был респондентом на информационных площадках, предоставляемых ими и иностранными СМИ, а также распространял недостоверные сведения о решениях и политике российских властей.

Последним, сказано в сообщении, занимался и Дугаров. Также он выступал против военной операции, «призывал к нарушению территориальной целостности Российской Федерации», распространял материалы иноагентов и нежелательных организаций.

Егоров также распространял подобные материалы и участвовал в их создании. Выступал против военной операции и распространял недостоверную информацию о решениях и действиях властей.

Материал дополняется