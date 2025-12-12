Минюст признал иноагентом создателя «Утро.ру» Гуревича
Минюст обновил реестр иноагентов, добавив в него четырех человек.
В реестр попали:
- журналист Михаил Гуревич;
- бурятский активист Доржо Дугаров;
- популяризатор космонавтики Виталий Егоров;
- бывший муниципальный депутат в Краснодарском крае Александр Коровайный.
Гуревич, как заявил Минюст, принимал участие в создании сообщений и материалов иноагентов, был респондентом на информационных площадках, предоставляемых ими и иностранными СМИ, а также распространял недостоверные сведения о решениях и политике российских властей.
Последним, сказано в сообщении, занимался и Дугаров. Также он выступал против военной операции, «призывал к нарушению территориальной целостности Российской Федерации», распространял материалы иноагентов и нежелательных организаций.
Егоров также распространял подобные материалы и участвовал в их создании. Выступал против военной операции и распространял недостоверную информацию о решениях и действиях властей.
Материал дополняется
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
Что такое импакт и почему он критически важен для бизнеса в 2025 году
Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос в развитии компании — поиск смысла»
Что останется после меня: как поиск смысла формирует устойчивые компании
Как и для чего бизнес инвестирует в социальную инфраструктуру