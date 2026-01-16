Путин поговорил по телефону с Нетаньяху

Фото: Александр Казаков / ТАСС

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщил Кремль. Лидеры обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в частности вокруг Ирана.

«Путин изложил принципиальные подходы в пользу активизации политико-дипломатических шагов в интересах обеспечения стабильности и безопасности в регионе. Подтверждена готовность российской стороны и впредь предпринимать соответствующие посреднические усилия, содействовать продвижению конструктивного диалога с участием всех заинтересованных государств», — сказано в сообщении.

Стороны договорились о продолжении контактов на различных уровнях.

В Иране с конца декабря продолжаются протесты. Из-за ограничения доступа к мобильной связи и интернету иранскими властями установить точное число жертв беспорядков затруднительно. По данным Reuters, погибли 2,6 тыс. человек.

Президент США Дональд Трамп допускал вмешательство Вашингтона в случае подавления протестов в Иране силой. Он не исключал и военные удары. The New York Times писала, что Нетаньяху в разговоре с Трампом 14 января попросил отложить атаку. В тот же день президент США заявил, что «из надежных источников» получил информацию о прекращении гибели демонстрантов в Иране и отсутствии планов «казней».

Материал дополняется.