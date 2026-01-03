 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

ОАЭ вывели своих военных из Йемена

Министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов завершило процесс вывода своих военнослужащих с территории Йемена. Об этом говорится в заявлении ведомства в соцсети X.

Там уточнили, что это произошло «в соответствии с объявленным решением о завершении оставшихся задач контртеррористических групп». Ведомство подчеркнуло, что процесс был скоординирован «с соответствующими партнерами», а также была обеспечена безопасность подразделениям.

29 декабря ОАЭ объявили, что выводят всех своих военнослужащих из Йемена после соответствующего требования йеменских властей и призыва Саудовской Аравии. Те обвинили ОАЭ в поддержке мятежа на востоке Йемена, назвав это угрозой нацбезопасности.

Йемен переживает кризис с начала гражданской войны в 2014 году, которая привела к фактическому разделу страны. В конфликт активно вовлечены внешние силы, включая Саудовскую Аравию, ОАЭ, Иран, США и Великобританию.

Контроль над Йеменом разделен между тремя основными силами. Движение «Ансар Аллах» (хуситы) удерживает западные и северо-западные провинции, включая столицу Сану, где проживает около 70% населения. Юг контролирует сепаратистский Южный переходный совет (ЮПС) со столицей в портовом городе Аден. Остальные районы находятся под управлением сил, связанных с международно признанным Руководящим президентским советом, который включает представителей как ЮПС, так и других антихуситских формирований.

Ситуация обострилась в начале декабря, когда ЮПС захватил власть в провинциях Хадрамаут и Аль-Махра на востоке Йемена. МИД Саудовской Аравии назвал действия сепаратистов неоправданной эскалацией и призвал ЮПС вывести силы из этих регионов. После этого командование коалиции во главе с Саудовской Аравией объявило о военной операции в Хадрамауте. В Йемене тем временем было введено чрезвычайное положение на 90 дней.

30 декабря, после того, как ОАЭ согласились вывести своих военных, возглавляемая Саудовской Аравией коалиция объявила о завершении военной операции на востоке Йемена.

Авторы
Теги
Валерия Доброва
ОАЭ Йемен военные
