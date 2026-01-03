ОАЭ вывели своих военных из Йемена
Министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов завершило процесс вывода своих военнослужащих с территории Йемена. Об этом говорится в заявлении ведомства в соцсети X.
Там уточнили, что это произошло «в соответствии с объявленным решением о завершении оставшихся задач контртеррористических групп». Ведомство подчеркнуло, что процесс был скоординирован «с соответствующими партнерами», а также была обеспечена безопасность подразделениям.
29 декабря ОАЭ объявили, что выводят всех своих военнослужащих из Йемена после соответствующего требования йеменских властей и призыва Саудовской Аравии. Те обвинили ОАЭ в поддержке мятежа на востоке Йемена, назвав это угрозой нацбезопасности.
Йемен переживает кризис с начала гражданской войны в 2014 году, которая привела к фактическому разделу страны. В конфликт активно вовлечены внешние силы, включая Саудовскую Аравию, ОАЭ, Иран, США и Великобританию.
Контроль над Йеменом разделен между тремя основными силами. Движение «Ансар Аллах» (хуситы) удерживает западные и северо-западные провинции, включая столицу Сану, где проживает около 70% населения. Юг контролирует сепаратистский Южный переходный совет (ЮПС) со столицей в портовом городе Аден. Остальные районы находятся под управлением сил, связанных с международно признанным Руководящим президентским советом, который включает представителей как ЮПС, так и других антихуситских формирований.
Ситуация обострилась в начале декабря, когда ЮПС захватил власть в провинциях Хадрамаут и Аль-Махра на востоке Йемена. МИД Саудовской Аравии назвал действия сепаратистов неоправданной эскалацией и призвал ЮПС вывести силы из этих регионов. После этого командование коалиции во главе с Саудовской Аравией объявило о военной операции в Хадрамауте. В Йемене тем временем было введено чрезвычайное положение на 90 дней.
30 декабря, после того, как ОАЭ согласились вывести своих военных, возглавляемая Саудовской Аравией коалиция объявила о завершении военной операции на востоке Йемена.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах