Республика Сомалиленд: независимость без международного признания

Фото: Florian Bachmeier / Image Broker / Global Look Press

Содержание:

Что такое Сомалиленд

Сомалиленд (англ. Somaliland, сомал. Soomaaliland, ар. صوماليلاند‎) — это частично признанное государство в Африке, в регионе Африканского Рога. В июне 1960-го получило независимость от Великобритании, после чего воссоединилось с бывшим итальянским Сомали в единую республику. С 1980-х годов в Сомалиленде действовало сепаратистское движение. В 1991 году на фоне фактического распада сомалийской государственности в одностороннем порядке провозгласило независимость от Сомали.

Республика Сомалиленд: основные сведения

Сомалиленд находится на северо-востоке Африки. Он граничит с Эфиопией (на западе и на юге), с Джибути (на северо-западе) и с сомалийской автономией Пунтленд (на востоке), на севере омывается водами Аденского залива (длина береговой линии — 850 км). Занимает площадь 176,1 тыс. кв. км (около 22% международно признанной территории Сомали), однако границы на востоке в регионах Сол, Санаг и Тогдер не определены из-за территориальных споров с Пунтлендом.

Официальные языки — сомалийский, арабский и английский, столица — Харгейса. Административно состоит из шести регионов — Мародиджех, Сол, Санаг, Сахиль, Аудаль и Тогдер. Численность населения оценивается местными властями в 4,8 млн человек, основные жители — сомалийцы, проживают также выходцы из Эфиопии, Йемена, беженцы из других регионов Сомали. Около половины (53%) проживают в городах, сельские жители в основном занимаются пастушеским скотоводством. Большинство сомалийского населения принадлежит к кланам из семейства исак, населяющим северо-центральные и центральные части страны. На западе страны проживают кланы семейства дир — исса и гадабурси, на востоке — кланы варсангели и дульбаханте из семейства дарод. Государственная религия — ислам, распространение других религий и переход из ислама в другие религии запрещены.

Объем ВВП власти региона оценили в 2024 году в $4,3 млрд, при этом значительная часть пришлась на денежные переводы диаспоры из-за границы, ВВП на душу населения — в $912 тыс. (в Сомали он составлял $629,5). Основа экономики — животноводство и экспорт скота в страны Персидского залива. Официальная денежная единица — сомалилендский шиллинг, эмиссионным центром и регулятором выступает образованный в 1994 году Национальный банк, в оптовой и международной торговле широко используется доллар США (в 2024-м доллар в среднем стоил 9,4 тыс. шиллингов).

В 1991 году Сомалиленд в одностороннем порядке провозгласил независимость от Сомали. Сомали не признает независимость Сомалиленда и считает его своей неотъемлемой территорией в статусе федерального штата (с 2017-го). Несмотря на отсутствие международного признания, Сомалиленд считается наиболее стабильным и благополучным регионом Сомали, власти непризнанной республики поддерживают неофициальные дипломатические отношения с Эфиопией, Кенией, ОАЭ, Тайванем. В декабре 2025 года Израиль стал первым государством — членом ООН, признавшим независимость республики.

Независимость Сомалиленда

Современный Сомалиленд занимает территорию бывшего британского Сомалиленда — одной из пяти составных частей так называемого Большого Сомали (ныне в составе собственно Сомали, Джибути, Кении и Эфиопии).

Этот протекторат начал создаваться в 1884 году, когда британцам потребовалось наладить снабжение мясом своего гарнизона в Адене (ныне Йемен), в связи с чем колонизаторы заключили серию соглашений с клановыми вождями. Границы были определены в результате соглашений с Эфиопией (1887), Францией (1888) и Италией (1894). В 1899–1920 годы британцы столкнулись здесь с ожесточенным сопротивлением кланов дульбаханте и варсангели, которое возглавил радикальный проповедник Мохамед Абдулле Хасан. В этом противостоянии кланы исак выступили на стороне Лондона, и после его подавления дальнейшее развитие региона было достаточно бесконфликтным: в отличие от итальянского Сомали, в регионе не было европейских колонистов, администрация не вмешивалась во внутренние дела сомалийских кланов, хотя и практически не занималась развитием этого региона (к независимости в Сомалиленде было две средних школы). Институционально и политически регион развивался обособленно от итальянского Южного Сомали.

26 июня 1960 года Сомалиленд получил независимость и был признан 35 государствами, в том числе всеми членами Совета Безопасности ООН, но уже через пять дней объединился с бывшим итальянским Сомали в единую республику.

Первоначальный энтузиазм от объединения быстро столкнулся с осознанием маргинального положения региона в политико-правовой и экономической структуре нового государства, где основные карьерные и финансовые возможности были сосредоточены на юге. После поражения в войне с Эфиопией в 1978 году режим Сияда Барре развязал кампанию репрессий против представителей населявших бывший Сомалиленд кланов исак. В ответ эмигранты в Лондоне образовали регионалистское Сомалийское национальное движение (СНД), которое в 1983 году при поддержке Эфиопии перешло к партизанской борьбе с правительством, а в 1988-м — к полномасштабным боевым действиям. В ходе боев была практически полностью разрушена Харгейса и Буръо. Сразу после взятия под контроль основных городов в январе 1991-го СНД начало переговоры с враждебными ему кланами гадабурси, иса, дульбаханте и варсангели в Бербере, которые переросли в общенациональные консультации и весной переместились в город Буръо. Именно там 18 мая 1991 года было объявлено о восстановлении независимости. Первый год де-факто независимого существования республики был омрачен межфракционными столкновениями в СНД, которые в январе 1992-го переросли в боевые действия.

Для урегулирования гражданского конфликта в январе 1993-го в городе Борама — центре клана гадабурси — открылась национальная конференция старейшин с участием 2 тыс. делегатов, которая работала пять месяцев. По итогам консультаций были согласованы контуры будущего государственного устройства, создано новое гражданское правительство во главе с бывшим премьер-министром (1967–1969) Мохамедом Ибрагимом Эгалем. Была утверждена временная хартия мира с механизмами разоружения ополчений, аналогичный ей региональный документ был принят в октябре того же года в регионе Санаг с враждовавшими кланами дульбаханте и варсангели. В результате последовавшей кампании по разоружению и демобилизации ополчений властям удалось быстро перейти к реконструкции государственных органов и сил правопорядка в Харгейсе, Бораме и Буръо. В 1994-м — начале 1995 года в Харгейсе вспыхнули столкновения за контроль над доходами от международного аэропорта, которые перекинулись на Буръо. Насилие удалось остановить после организации Эфиопией в 1996–1997 годах новой мирной конференции, после чего вплоть до 2023-го Сомалиленд не сталкивался с серьезными внутренними конфликтами.

Политический строй Сомалиленда

Сомалиленд — президентская республика. Оформление государственного устройства началось с принятием на конференции в городе Борама национальной хартии (1993), а затем временной Конституции (в 1997 году), окончательная версия Основного закона была одобрена на референдуме в 2001-м.

С 2002 года в регионе более-менее регулярно проходят выборы разных уровней, в том числе муниципальные (в 2002, 2012 и 2021 годах), парламентские (в 2005 и 2021 годах) и президентские (в 2003, 2010, 2017 и 2024 годах). Техническую и финансовую поддержку оказывают с 2005 года международные организации.

Исполнительную власть осуществляют президент и вице-президент, которые избираются в паре на пять лет. Президент выполняет функции главы государства и правительства, формирует кабинет министров.

Законодательную власть представляет двухпалатный парламент (по 82 депутата в каждой из палат). В основу легислатуры легла система бель (сомал. beel), которая сочетает черты современной представительной демократии и традиционной клановой администрации. В то время как нижняя палата (палата представителей) отвечает за законотворческий процесс, верхняя представляет собой совет старейшин (Гурти, сомал. Guurti), который занимается урегулированием межклановых конфликтов и поддержанием гражданского мира.

По Конституции члены Гурти должны избираться каждые шесть лет, однако фактически в нем заседают прошедшие туда еще в 1990-е годы старейшины, а запланированные на май 2022-го выборы были отложены. В случае смерти старейшины его место занимает его преемник, что в известной степени подрывает легитимность учреждения. Поскольку по техническим, организационным и финансовым причинам в стране часто не удается провести выборы в срок, то Гурти регулярно продлевает полномочия президента и депутатов, за что орган получил неодобрительное наименование «палаты отсрочек». Срок полномочий депутатов палаты представителей — пять лет, однако выборы в этот орган также проходят нерегулярно и часто откладываются.

Конституция разрешает создание новых политических партий, но де-юре в стране установлена трехпартийная система для предотвращения образования партий по региональному и клановому принципу. По ней на парламентские и президентские выборы в течение десяти лет допускаются только три партии, набравшие 20% голосов в четырех из шести регионов на местных выборах в муниципальные и окружные советы. Текущая конфигурация допущенных к национальным выборам партий определилась по итогам местных выборов в мае 2021-го.

На президентских выборах в 2024 году победил представитель левопопулистской партии «Ваддани» («Родина») Абдирахман Мохаммед Абдуллахи по прозвищу Ирро (63,92% голосов). Последние парламентские выборы состоялись в мае 2021 года одновременно с местными выборами, в нижнюю палату прошли партии «Ваддани» (31 место), либеральная «Кульмийе» (Партия мира, единства и развития» — 30 мест) и социал-демократическая «Партия справедливости и благополучия» (UCID — 21 место). По итогам выборов «Ваддани» и UCID образовали коалицию. Следующее голосование запланировано на 2026 год одновременно с муниципальным.

В основе правовой системы лежат нормы обычного права (хер), шариата шафиитского мазхаба, а также элементы западного общего и гражданского права, которые по Конституции должны находиться в согласии с шариатом. Судебная власть включает четыре уровня судов (Верховный суд, региональные апелляционные суды, региональные и окружные суды), а также военный суд. В стране действует смертная казнь, в 2023-м, по данным местного Минюста, было приведено в исполнение 66 приговоров.

Признание Сомалиленда на международном уровне

В декабре 2025-го Израиль стал первым и пока что единственным государством — членом ООН, признавшим независимость и суверенитет Сомалиленда. В то же время республика поддерживает неофициальные дипломатические, торгово-экономические отношения с рядом государств региона и мира, в частности с Эфиопией, которая первой открыла дипломатический офис в Харгейсе, а также с Кенией, ОАЭ и Тайванем. Харгейса управляет сетью представительств и офисов в ряде государств (в том числе в Швеции, Великобритании, Дании, Финляндии, Норвегии, Йемене, ОАЭ, Эфиопии, Кении, Джибути), ведет подготовку дипломатических кадров разных уровней. В 2020-м Сомалиленд признал независимость Китайской Республики (Тайвань), в странах открылись представительства друг друга.

В 2016-м власти республики заключили соглашение с ОАЭ на $445 млн по модернизации и расширению инфраструктуры порта Бербера (оператор — дубайская DP World). Концессионное соглашение по управлению портом заключено на 30 лет.

Внешнеполитическая самостоятельность Сомалиленда неоднократно приводила к кризисам в отношениях официального Сомали со своими соседями. В декабре 2020 года Могадишо разорвал дипотношения с Кенией после визита в страну главы Сомалиленда (были восстановлены в апреле 2021 года). В январе 2024-го заключение Эфиопией меморандума с Сомалилендом об аренде 22-километровой полосы побережья в обмен на официальное признание привело к острому кризису в отношениях с Аддис-Абебой.

Политический и правовой статус Сомалиленда

С точки зрения ООН и подавляющего большинства государств мира, Сомалиленд является частью Сомали. В Сомали также считают Сомалиленд своей неотъемлемой частью. Признание Сомалиленда Израилем в декабре 2025-го в Могадишо расценили как грубое нарушение суверенитета и международного права, действия Тель-Авива осудили в Африканском союзе, Лиге арабских государств, Организации исламского сотрудничества и Межправительственной организации по развитию (ИГАД), резкие заявления последовали от Турции, Катара, Саудовской Аравии, Джибути, Египта и других стран.

Де-факто регион рассматривают обособленно от других регионов Сомали, в том числе в юридически значимых ситуациях, например, когда выходцам из Сомалиленда могут отказать в предоставлении убежища, сославшись на благополучную ситуацию с безопасностью в стране. Ряд стран, например ЮАР и Джибути, принимают выданные республикой паспорта.

В Сомалиленде обосновывают сецессию закрепленным во Всеобщей декларации прав человека правом на восстание против тирании и угнетения (здесь подразумеваются репрессии и военные преступления режима Сияда Барре в 1969–1991 годах), принципом самоопределения народов, а также тем, что самопровозглашенная республика отвечает критериям государственности, сформулированным в Конвенции Монтевидео о правах и обязанностях государств 1933 года. В частности, президент Мохамед Ибрагим Эгаль прямо связывал международное признание с принятием Конституции и формированием демократически избранных органов власти. Критики здесь обращают внимание на неурегулированный статус почти трети территории Сомалиленда, которая оспаривается Пунтлендом.

Другая линия аргументации связана с процедурными нарушениями, допущенными в ходе объединения с итальянским Сомали в 1960-м, что позволяет Сомалиленду утверждать не о сецессии, а о восстановлении независимости путем добровольного выхода из союза, поскольку еще в апреле того года представители законодательных советов двух колониальных владений договорились о том, что делегаты от Сомалиленда и Южного Сомали должны будут подписать международный договор об образовании союза. На следующий день после обретения независимости 27 июня в Харгейсе был принят акт об объединении (Union of Somaliland and Somalia Law), но он не был подписан уполномоченным представителем Юга; в свою очередь, 30 июня парламент Южного Сомали «предварительно одобрил» значительно отличающийся от него собственный закон об объединении (ит. Atto di Unione), который так и не был принят ни южносомалийской, ни объединенной законодательной ассамблеей. 1 июля, на первой объединенной сессии законодателей двух регионов избранный на ней временный президент утвердил декретом акт об объединении без принятия его парламентом.

Позднее, 31 января 1961-го, парламент объединенного государства аннулировал Union of Somaliland and Somalia Law и принял новый акт о союзе, вступивший в силу ретроактивно 1 июля 1960 года. Если современники объясняли эти просчеты поспешным характером объединения, то в будущем это сомнительное с правовой точки зрения условие стало аргументом сецессионистов в пользу аннулирования союза. На референдум о новой Конституции, разработанной законодателями Южного Сомали, в следующем году явилось только 100 тыс. из 650 тыс. жителей Сомалиленда, более 60% которых отвергли проект Основного закона.

В декабре 1961 года группа младших офицеров из Сомалиленда во главе с лейтенантом Хасаном Кейдом, которые были недовольны кадровой политикой в вооруженных силах, предприняла попытку переворота. Она была пресечена, заговорщиков арестовали и доставили в столицу, но суд в Могадишо в 1963-м вынужден был оправдать и отпустить обвиняемых. Судья сослался на отсутствие действующего закона о союзе, и, как следствие, — юрисдикции над Сомалилендом, где, по мнению суда, и должны были судить обвиняемых, которые, кроме того, не приносили присяги Сомали и технически не могли считаться ее военнослужащими.

Экономика и безопасность региона

Экономика

Несмотря на достаточно неплохие темпы роста (5,1% в 2024-м), Сомалиленд — слаборазвитая аграрная страна, основа ее экономики — сельское хозяйство и животноводство (около 60–65% ВВП), хозяйство и доходы населения периодически страдают от продолжительных засух, колебаний в динамике денежных притоков из-за рубежа и импортных регуляций стран Персидского залива.

Отсутствие международного признания лишает возможности получать кредитование у международных финансовых организаций, в первую очередь Всемирного банка, Международного валютного фонда (МВФ) и Африканского банка развития, а также ограничивает прямые иностранные инвестиции. При этом возможности заимствования на внутреннем рынке ограничены выпуском краткосрочных казначейских облигаций.

Более 70% экспорта обеспечивает вывоз скота (коровы, овцы, верблюды), продуктов животноводства, шкур и кож в страны Персидского залива, в первую очередь в Оман и Саудовскую Аравию, а также в Эфиопию и Джибути, при этом наибольшую ценность представляет берберави — порода черноголовых толстохвостых овец. В Харгейсе и Буръо работают крупнейшие в регионе рынки скота. Экспорт колеблется и достигает пика в периоды хаджа, основной потребитель — Саудовская Аравия. Последние годы страна наращивает экспорт ладана, смол, гуммиарабика и золота.

Главным портом является Бербера (в управлении эмиратской DP World), который также обслуживает транзит грузов из Эфиопии, сухопутная торговля осуществляется через город Тог-Уаджале на границе с Эфиопией, работают семь аэропортов (в том числе международные в Харгейсе и Бербере).

Существенную роль в экономике играют денежные переводы работающих за рубежом сомалилендцев, объем которых местный валютный регулятор в 2024-м оценил в $1,1 млрд, что составляет порядка 40% бюджета домохозяйств. Основными источниками наполнения бюджета (более 70%) выступают таможенные пошлины и сборы, размер бюджета в 2024 году составил 2,3 трлн сомалилендских шиллингов (порядка $389,4 млн), из них 58,4% направлено на зарплаты военным и госслужащим. Бюджетное финансирование образовательных и медицинских учреждений незначительно и составляет 6,5 и 5,1% соответственно, в связи с чем эти сферы в основном полагаются на донорскую помощь от международных организаций (в 2024-м — $221,8 млн).

Большую нагрузку на социальную сферу представляют внутренние беженцы, которые проживают в 117 лагерях и численность которых Министерство по расселению и гуманитарной помощи оценивает в 527 568 человек.

Большинство товаров (около 90%) импортируется, торговый баланс с 2012 года отрицательный. Собственная промышленность ограничена более 50 предприятиями по переработке сельхозпродукции, производству строительных материалов, мебели, моющих средств, работающих в основном на внутренний рынок. Почти 25% объема продуктового импорта приходится на листья ката (кхата) — легкого наркотика, широко потребляемого населением.

Большинство предприятий находятся в сером секторе экономики, не зарегистрированы в соответствующих реестрах и не имеют доступа к современной банковской системе. Крупнейшей компанией страны является основанный в 2012-м банк Dahabshiil (в составе Dahabshiil Group Holdings, штаб-квартира в Харгейсе), выступающий оператором-посредником для денежных переводов в Сомалиленд и другие регионы Сомали. Среди других крупных компаний — Salama Bank, телекоммуникационные Telesom (основана в 2002-м, входит в группу Salaam), Somtel (входит в группу Dahabshiil) и др. В стране работают 43 высших учебных заведения, из них больше половины (26) — в Харгейсе.

В связи с отсутствием международного признания основной приток инвестиций обеспечивается диаспорой. Несмотря на это, с 2000-х годов в республике работают ряд иностранных и международных компаний, в том числе отделение джибутийского Banque pour le Commerce et l'Industrie — Mer Rouge (с 2009-го) и сомалийского Premier Bank (с 2017-го), производитель безалкогольных напитков Coca Cola (с 2012-го). Основные направления иностранных инвестиций — зеленая энергетика (в первую очередь солнечная), строительство. Главный иностранный инвестор в экономику — ОАЭ, среди крупных инвесторов — Джибути, Тайвань.

Безопасность

Вооруженные силы Сомалиленда насчитывают 12,5 тыс. человек и состоят из двух бронетанковых, одной механизированной и 14 пехотных бригад, а также двух артиллерийских бригад и батальона поддержки. На вооружении состоят танки Т-54 и Т-55, бронеавтомобили Fiat 6616 и бронетранспортеры Fiat 6614, зенитные пушки ЗУ-23-2 и РСЗО различных типов, в том числе БМ-21 «Град». Безопасность морских границ обеспечивает береговая охрана численностью 600 человек (в подчинении республиканского МВД).

Самой серьезной внутренней угрозой является ситуация на северо-востоке (регионы Сол и Санаг), где легитимность власти Харгейсы оспаривают региональные силы, которые представляют интересы кланов дульбаханте и варсангели (из семейства дарод). На эти регионы с 1990-х также претендует соседняя автономия Пунтленд, в 2003 и 2007 годах между военнослужащими стран вспыхивали пограничные конфликты. В 2022-м — начале 2023 года в городе Лас-Анод в регионе Сол вспыхнули протесты, которые переросли в вооруженные столкновения, в результате чего Харгейса фактически утратила контроль над 30% заявленной территории. Вооруженные ополчения дульбаханте сформировали здесь признанную Могадишо переходную администрацию, которая в июле 2025-го заявила о присоединении к Сомали на правах федерального штата (под названием Северо-Восточный штат, сомал. Gobolka Waqooyi Bari ee Soomaaliya).