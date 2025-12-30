ОАЭ возмутились ударом Саудовской Аравии по своему судну в Йемене

Отношения Эр-Рияда и Абу-Даби обострились из-за поставок оружия сепаратистам из группировки ЮПС, что привело к бомбардировке двух эмиратских судов в одном из портов Йемена. В республике ввели чрезвычайное положение на 90 дней

Фото: Reuters

Груз, который был на разбомбленных силами Саудовской Аравии судаях, не содержал оружия и предназначался для военных ОАЭ, действующими в Йемене, заявил МИД Эмиратов на своем сайте. Суда перевозили автомобили, утверждают дипломаты.

В ночь на 30 декабря возглавляемая Саудовской Аравией коалиция нанесла удар по портовому городу Мукалла: целью были два судна, прибывшие в Йемен из ОАЭ. «Экипажи кораблей отключили устройства слежения на борту судов и выгрузили большое количество оружия и боевых машин в поддержку сил Южного переходного совета (ЮПС). Учитывая, что вышеупомянутое оружие представляет неминуемую угрозу, угрожающую миру и стабильности, коалиционные ВВС сегодня утром нанесли ограниченный удар, направленный на оружие и военную технику, выгруженную с двух судов в Мукалле», — говорится в сообщении сил коалиции, его приводит Associatеd Press.

Эр-Рияд выразил сожаление в связи с действиями Абу-Даби, которые, по мнению Саудовской Аравии, помогли поддерживаемым ОАЭ сепаратистам из Южного ЮПС. Саудовская Аравия потребовала о ОАЭ вывести свои силы из Йемена в течение суток.

В МИД ОАЭ ответили, что их военные присутствуют в Йемене по приглашению законного правительства и действуют «в рамках арабской коалиции во главе с братским Королевством Саудовская Аравия с целью поддержки восстановления легитимности и борьбы с терроризмом, при полной приверженности уважению суверенитета Республики Йемен».

Эти две страны все чаще конкурируют друг с другом по экономическим вопросам и в политике региона, пишет AP в связи с инцидентом.

В Йемене введено чрезвычайное положение, которое бъявлено на 90 дней, передает йеменское агентство SABA.

Решение официальные власти страны объяснили безопасностью граждан, «подтверждением приверженности единству, суверенитету, независимости и территориальной целостности Йемена», а также необходимостью противостоять внутренним конфликтам. Виновными в них агентство объявило «повстанцев, действующих по приказу Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ)».

В начале декабря ЮПС захватил власть в провинциях Хадрамаут и Аль-Махра на востоке Йемена. МИД Саудовской Аравии назвал действия сепаратистов неоправданной эскалацией и призвал ЮПС вывести силы из этих регионов. После этого командование коалиции во главе с Саудовской Аравией объявило о военной операции в Хадрамауте.

ОАЭ подчеркивают, что с самого начала событий в провинциях Хадрамаут и Аль-Махра их позиция заключалась в том, чтобы работать над урегулированием ситуации, поддерживать усилия по деэскалации и добиваться взаимопонимания между участниками конфликта на территории Йемена

По состоянию на 2025 год, контроль над территориями республики разделен между тремя основными силами. Движение «Ансар Аллах» (хуситы) удерживает западные и северо-западные провинции, включая столицу Сану, где проживает около 70% населения. Юг контролирует сепаратистский Южный переходный совет (ЮПС) со столицей в портовом городе Аден. Остальные районы находятся под управлением сил, связанных с международно признанным Руководящим президентским советом, который включает представителей как ЮПС, так и других антихуситских формирований.

Мукалла — портовый город, который находится примерно в 480 км к северо-востоку от Адена, который стал центром сил, выступающих против хуситов в Йемене, после того как те захватили Сану в 2014 году.