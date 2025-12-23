ФСБ раскрыла схему легализации 2 тыс. мигрантов

Фото: Вадим Ахметов / URA.ru / Global Look Press

ФСБ вместе с Росгвардией и МВД задержали организатора и 20 участников группы, которые незаконно легализовали в России более 2 тыс. иностранцев, сообщили в спецслужбе.

По данным МВД, задержанные с 2024 года помогали нелегально въехать и остаться в России гражданам стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока. Они передавали подразделениям по вопросам миграции ложные сведения о цели визита иностранцев и с нарушением оформляли людям приглашения на работу в качестве высококвалифицированных специалистов. Злоумышленники заработали на этом не менее 500 млн руб.

Силовики провели 65 обысков в Ростовской, Новгородской, Ленинградской, Ивановской областях и Пермском крае и допросили более 100 человек.

Уголовное дело заведено по ч. 3 ст. 322.1 УК (организация незаконной миграции организованной группой или в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений), по которой грозит до 15 лет лишения свободы. Наказание по этой статье было ужесточено прошлой осенью. Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказывал, что с 2024 года нижняя палата приняла 16 законов против нелегальной миграции, которые «существенно» изменили ситуацию в стране

В октябре в Москве задержали сотрудниц строительной компании, которые через фирму-однодневку регистрировали мигрантов и продлевали их сроки пребывания. Сами подозреваемые при помощи этой схемы уклонялись от уплаты налогов и страховых взносов, сообщили в МВД.