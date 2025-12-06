 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Обломки БПЛА упали на территорию промпредприятия в Рязанской области

Сюжет
Военная операция на Украине

На территорию одного из рязанских промышленных предприятий упали обломки сбитого дрона. Об этом сообщает губернатор Павел Малков в телеграм-канале.

Пострадавших и серьезного ущерба нет. Кроме того пожар произошел на крыше многоэтажного жилого дома. Возникший пожар на крыше дома быстро потушили, никто не пострадал.

Школа, ЛЭП и частные дома пострадали при атаке БПЛА в Воронежской области
Политика

Минобороны утром отчиталось о перехвате 29 беспилотников над Рязанской областью. 

По данным Минобороны, над Россией ночью сбили 116 беспилотников. Над Рязанской областью перехватили самое большое их количество, на втором месте — Воронежская область. Глава этого региона Александр Гусев сообщил, что в результате атаки пострадали школа, линия электропередач, несколько частных домов, автозаправочная станция и некоторые другие объекты. Никто из людей ранен не был.

