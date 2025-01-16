В ЕС назвали российские удары по энергосистеме Украины «хирургическими»

Россия атаковала ПГХ во Львовской области в ответ на атаки по российской территории ракетами ATACMS и Storm Shadow и попытку ударить по компрессорной станции «Русская» на «Турецком потоке». В ЕС осудили российские удары на Украине

Штаб-квартира Европейской комиссии в Брюсселе, Бельгия (Фото: Zheng Huansong / XinHua / Global Look Press)

Украинская энергосистема находится под давлением из-за российских ударов по ней, заявила представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен после удара по газовым объектам на Украине.

«Мы осуждаем непрекращающиеся атаки России на украинскую энергетическую инфраструктуру. Украинская энергетическая система находится под чрезвычайным давлением после хирургических непрекращающихся атак», — заявила она (цитата по «Интерфакс-Украина»).

По словам Итконен, из-за последнего удара угрозы безопасности поставкам газа в ЕС нет, Брюссель продолжит поддержку Киева в энергосекторе на фоне возможных дальнейших атак.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

В ночь на 16 января российское Минобороны рассказало, что войска нанесли групповой удар утром 15 января высокоточным оружием по критически важным объектам газоэнергетической инфраструктуры Украины. Это стало ответом на атаки Украины вглубь территории России западными дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow и попытку ударить по компрессорной станции «Русская» в Краснодарском крае «с целью срыва подачи газа по трубопроводу «Турецкий поток».

Министерство назвало «одной из успешно пораженных целей» наземную инфраструктуру крупнейшего подземного хранилища газа в городе Стрый Львовской области. ВСУ подтверждали утром 15 января, что на Украине были поражены объекты энергетики.

Компрессорную станцию, с которой начинается «Турецкий поток», украинские силы попытались атаковать 11 января с помощью беспилотников. Силы ПВО сбили все дроны, при падении обломков здание и оборудование газоизмерительной станции получили незначительные повреждения.

Брянский губернатор Александр Богомаз заявил, что силы ПВО уничтожили шесть ракет ATACMS и столько же ракет Storm Shadow, которыми ВСУ пытались атаковать регион в ночь на 14 января. «При уничтожении ракет их обломками нанесен ущерб гражданскому имуществу в Брянском районе и городе Сельцо: один дом уничтожен полностью, 42 домовладения получили разрушения», — уточнил глава региона.