Минобороны сообщило об уничтожении 27 дронов над Россией за ночь

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 27 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией России в ночь на 16 января. Об этом сообщает Минобороны.

«15 БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, семь — над территорией Воронежской области, три — над территорией Тамбовской области и два — над территорией Курской области», — говорится в сообщении.

Утром 15 января Минобороны сообщило о перехвате трех дронов ВСУ за ночь. Два беспилотника уничтожили над территорией Белгородской области, один — в Тамбовской области.