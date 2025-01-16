Минобороны сообщило об уничтожении 27 дронов над Россией за ночь
Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 27 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией России в ночь на 16 января. Об этом сообщает Минобороны.
«15 БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, семь — над территорией Воронежской области, три — над территорией Тамбовской области и два — над территорией Курской области», — говорится в сообщении.
Утром 15 января Минобороны сообщило о перехвате трех дронов ВСУ за ночь. Два беспилотника уничтожили над территорией Белгородской области, один — в Тамбовской области.
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