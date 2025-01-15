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Военная операция на Украине ,  
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Под Тамбовом женщина пострадала из-за атаки беспилотников

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

В поселке Новая Ляда Тамбовского района после ночной атаки беспилотников пострадала женщина, сообщил врио главы региона Евгений Первышов.

«Медицинская помощь была оказана одной женщине с острой реакцией на стресс. Травм нет, от госпитализации она отказалась», — говорится в сообщении.

Первышов добавил, что частный дом пострадавшей тоже получил повреждения: выбиты окна и дверь. Их врио главы Тамбовской области пообещал отремонтировать за счет бюджета региона.

В Тамбовской области дрон зацепился за дерево и взорвался
Политика
Фото:Ефрем Лукацкий / AP / ТАСС

В ночь на 15 января правительство региона сообщало о дроне в поселке Новая Ляда, который зацепился за дерево и взорвался. Его обломки обнаружили возле Юбилейной улицы. В сообщении говорилось, что в одном из домов есть незначительные разрушения, пострадавших нет.

Минобороны отчитывалось, что в эту ночь два беспилотника были уничтожены над Белгородской областью и один перехвачен над Тамбовской областью.

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