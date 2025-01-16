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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Байден призвал изменить Конституцию США из-за Трампа

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Летом Верховный суд США гарантировал президентам иммунитет за любые «официальные действия», что сыграло на руку Трампу. Байден потребовал устранить эту лазейку и подчеркнул: «Власть президента не безгранична. Она не абсолютна»
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Mandel Ngal / Reuters)

В Конституцию США необходимо внести поправки, чтобы ни один президент не смог избежать ответственности за преступления, совершенные во время правления, заявил действующий глава государства Джо Байден во время прощального обращения к стране. Трансляция шла на YouTube.

«Нам нужно внести поправки в конституцию, чтобы было ясно, что ни один президент, ни один президент не застрахован от преступлений, которые он или она совершает, находясь на своем посту. Власть президента не безгранична. Она не абсолютна. И этого не должно быть», — предложил Байден.

В июле прошлого года Верховный суд США постановил, что президенты обладают абсолютным иммунитетом в отношении действий, которые входят в основные обязанности их должности, и предположительно неприкосновенны в отношении всех других официальных действий. Суд не определил, что считать официальным действием, оставив это на усмотрение суда низшей инстанции.

Рассмотрение этого вопроса касалось Дональда Трампа и обвинений в его адрес. Он был президентом США с 2017 по 2021 год, а 20 января 2025 года пройдет его инаугурация на второй срок.

Решение раскололо Верховный суд, судьи разделились по партийной принадлежности: шесть консерваторов против трех демократов. Судья-демократ Соня Сотомайор обратила внимание в особом мнении, что решение суда и выбранные формулировки позволяют Трампу приказывать убивать политических оппонентов, устраивать переворот, брать взятки, и рассчитывать на иммунитет.

Байден тогда тоже раскритиковал постановление суда, сочтя, что теперь «фактически нет никаких ограничений на то, что может сделать президент». «Единственные ограничения будут установлены президентом самостоятельно», — предупредил он.

Харрис обвинила Трампа в том, что он «прекратит действие» Конституции США
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Камала Харрис

Материал дополняется.

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Джо Байден

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