Харрис обвинила Трампа в том, что он «прекратит действие» Конституции США

В 2020 году после поражения на выборах Трамп в одном из своих постов не исключил отмены положений Конституции США. Харрис припомнила ему это на дебатах, предупредив, что тот все еще намерен «прекратить действие» Конституции

Кандидат от демократов Камала Харрис в ходе дебатов обвинила республиканца Дональда Трампа в том, что он «прекратит действие» Конституции США, если победит на президентских выборах. Трансляцию дебатов вел РБК.

В ходе одного из споров Трамп и Харрис обвинили друг друга в сговоре с целью «превратить» Минюст США в оружие для преследования своих политических оппонентов. Республиканец заявил, что предъявленные ему обвинения в сговоре с целью отмены своего поражения на выборах 2020 года и другие обвинения являются результатом заговора, организованного Харрис и действующим президентом Джо Байденом.

Харрис в ответ указала на то, что Трамп ранее обещал привлечь к ответственности всех своих врагов, если вновь станет президентом. «Поймите, это человек, который открыто заявил, что он отменит, я цитирую, отменит Конституцию», — сказала Харрис.

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В 2020 году Трамп проиграл президентские выборы, уступив Джо Байдену. Тогда республиканец выступил на митинге в Вашингтоне, отказался признавать поражение, утверждая, что итоги голосования были сфальсифицированы, и призвал сторонников к борьбе. После этого толпа ворвалась в Капитолий, где конгресс должен был зафиксировать результаты подсчета голосов выборщиков и утвердить победу Байдена. Сторонники Трампа захватили здание, в ходе беспорядков погибли пять человек.

В разгар тех событий, как отмечает Politico, он написал пост в Twitter (ныне Х) следующего содержания: «Массовое мошенничество такого типа и масштаба позволяет отменить все правила, положения и статьи, даже те, которые содержатся в Конституции». Позже экс-президент заявлял, что никогда не хотел «отменять» Конституцию, а пост был удален.

В настоящее время против Трампа продолжается рассмотрение дела о его попытке отменить свое поражение на выборах 2020-го. Помимо этого, рассматриваются еще три дела: Трампа обвиняют в подлоге финансовой документации (дело о выплатах порноактрисе Сторми Дэниэлс), в хранении секретных документов в его резиденции Мар-а-Лаго и в попытке отменить свое поражение в штате Джорджия.