Харрис обвинила Трампа в том, что он «прекратит действие» Конституции США
Кандидат от демократов Камала Харрис в ходе дебатов обвинила республиканца Дональда Трампа в том, что он «прекратит действие» Конституции США, если победит на президентских выборах. Трансляцию дебатов вел РБК.
В ходе одного из споров Трамп и Харрис обвинили друг друга в сговоре с целью «превратить» Минюст США в оружие для преследования своих политических оппонентов. Республиканец заявил, что предъявленные ему обвинения в сговоре с целью отмены своего поражения на выборах 2020 года и другие обвинения являются результатом заговора, организованного Харрис и действующим президентом Джо Байденом.
Харрис в ответ указала на то, что Трамп ранее обещал привлечь к ответственности всех своих врагов, если вновь станет президентом. «Поймите, это человек, который открыто заявил, что он отменит, я цитирую, отменит Конституцию», — сказала Харрис.
В 2020 году Трамп проиграл президентские выборы, уступив Джо Байдену. Тогда республиканец выступил на митинге в Вашингтоне, отказался признавать поражение, утверждая, что итоги голосования были сфальсифицированы, и призвал сторонников к борьбе. После этого толпа ворвалась в Капитолий, где конгресс должен был зафиксировать результаты подсчета голосов выборщиков и утвердить победу Байдена. Сторонники Трампа захватили здание, в ходе беспорядков погибли пять человек.
В разгар тех событий, как отмечает Politico, он написал пост в Twitter (ныне Х) следующего содержания: «Массовое мошенничество такого типа и масштаба позволяет отменить все правила, положения и статьи, даже те, которые содержатся в Конституции». Позже экс-президент заявлял, что никогда не хотел «отменять» Конституцию, а пост был удален.
В настоящее время против Трампа продолжается рассмотрение дела о его попытке отменить свое поражение на выборах 2020-го. Помимо этого, рассматриваются еще три дела: Трампа обвиняют в подлоге финансовой документации (дело о выплатах порноактрисе Сторми Дэниэлс), в хранении секретных документов в его резиденции Мар-а-Лаго и в попытке отменить свое поражение в штате Джорджия.
Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК
Huawei выпустил первый в мире тройную «раскладушку»
Дилеры спрогнозировали рост цен на машины с октября
В Москве на торги выставили 13-комнатную квартиру за ₽47 млн
SpaceX запустила ракету Falcon 9 с туристами
Крупнейшие в мире компании выплатили рекордные дивиденды
«Гознак» анонсировал дискуссию о необходимости наличных денег к 2030 году
Песков: четких договоренностей о прекращении ударов по энергообъектам не было
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов