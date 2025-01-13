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Военная операция на Украине ,  
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В Лондоне призвали отправить британских миротворцев на Украину

Экс-главы Минобороны Британии призвали отправить миротворцев на Украину
Сюжет
Военная операция на Украине
Британские войска должны участвовать в миротворческой миссии, потребовали бывший министры обороны. Как выяснила WSJ, о таком варианте задумывается Трамп. Лавров говорил, что Москву этот план не устраивает
Фото: Finnbarr Webster / Getty Images
Фото: Finnbarr Webster / Getty Images

Великобритания должна взять обязательство по отправке британских военнослужащих в качестве миротворцев на Украину после завершения конфликта, заявили The Telegraph бывшие министры обороны королевства Грант Шэппс (2023-2024) и Гэвин Уильямсон (2017-2019).

«Участие британских войск в послевоенных миротворческих силах, несомненно, было бы желанным шагом, но это лишь малая часть того, в чем действительно нуждается Украина», — сказал Шэппс. Экс-министр выразил удивление, что премьер Кир Стармер за полгода после избрания так и не приехал в Киев, «особенно учитывая, что он нашел время объездить весь мир много раз».

Уильямсон счел «крайне важным», чтобы в будящем «безопасность Украины поддерживалась извне, будь то благодаря НАТО или такими странами, как Великобритания, которые могут рассматриваться как надежные партнеры».

Что подразумевает план Франции по размещению миротворцев на Украине
Политика
Фото:Spencer Platt / Getty Images

Европейские страны обсуждают возможность отправки на Украину миротворческих сил в случае прекращения огня для мониторинга соблюдения режима. Эту идею поддерживает украинский президент Владимир Зеленский. По сведениям Wall Street Journal, избранный президент США Дональд Трамп проявляет интерес к такому варианту.

Москва не исключает размещения миротворцев, но напоминает, что на это должны дать согласие обе стороны конфликта. «Все это может обсуждаться в ходе переговоров, должно обсуждаться», — сказал представитель президента Дмитрий Песков в декабре. В то же время он уверен, что об этом «говорить, очевидно, преждевременно» в связи с позицией Киева.

Глава МИДа Сергей Лавров отмечал, что Россию не устраивают предложения команды избранного президента США Дональда Трампа о вводе «британских и европейских миротворческих сил».

В главной оппозиционной партии Германии, «Христианско-демократическом союзе» (ХДС), поддерживают идею миротворческих сил, но только на основе соглашения с Россией. В то же время, правительство Испании отказывается от участия в инициативе.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Великобритания миротворцы Украина
Кир Стармер фото

Кир Стармер

политик, премьер-министр Великобритании
2 сентября 1962 года
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