В Лондоне призвали отправить британских миротворцев на Украину
Великобритания должна взять обязательство по отправке британских военнослужащих в качестве миротворцев на Украину после завершения конфликта, заявили The Telegraph бывшие министры обороны королевства Грант Шэппс (2023-2024) и Гэвин Уильямсон (2017-2019).
«Участие британских войск в послевоенных миротворческих силах, несомненно, было бы желанным шагом, но это лишь малая часть того, в чем действительно нуждается Украина», — сказал Шэппс. Экс-министр выразил удивление, что премьер Кир Стармер за полгода после избрания так и не приехал в Киев, «особенно учитывая, что он нашел время объездить весь мир много раз».
Уильямсон счел «крайне важным», чтобы в будящем «безопасность Украины поддерживалась извне, будь то благодаря НАТО или такими странами, как Великобритания, которые могут рассматриваться как надежные партнеры».
Европейские страны обсуждают возможность отправки на Украину миротворческих сил в случае прекращения огня для мониторинга соблюдения режима. Эту идею поддерживает украинский президент Владимир Зеленский. По сведениям Wall Street Journal, избранный президент США Дональд Трамп проявляет интерес к такому варианту.
Москва не исключает размещения миротворцев, но напоминает, что на это должны дать согласие обе стороны конфликта. «Все это может обсуждаться в ходе переговоров, должно обсуждаться», — сказал представитель президента Дмитрий Песков в декабре. В то же время он уверен, что об этом «говорить, очевидно, преждевременно» в связи с позицией Киева.
Глава МИДа Сергей Лавров отмечал, что Россию не устраивают предложения команды избранного президента США Дональда Трампа о вводе «британских и европейских миротворческих сил».
В главной оппозиционной партии Германии, «Христианско-демократическом союзе» (ХДС), поддерживают идею миротворческих сил, но только на основе соглашения с Россией. В то же время, правительство Испании отказывается от участия в инициативе.
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