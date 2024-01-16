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Парламент Эстонии отклонил законопроект о демонтаже «Бронзового солдата»

Парламент Эстонии отклонил законопроект о демонтаже памятников советским воинам
Эстонский парламент большинством голосов отклонил законопроект консервативной партии о демонтаже всех памятников советским воинам на территории страны
Памятник&nbsp;советскому солдату в Таллине (&laquo;Бронзовый солдат&raquo;)
Памятник советскому солдату в Таллине («Бронзовый солдат») (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Рийгикогу (однопалатный парламент) Эстонии отклонил подготовленный Консервативной народной партией (EKRE) законопроект о демонтаже памятника советскому воину в Таллине, известному как «Бронзовый солдат», и других аналогичных монументов, сообщает пресс-служба парламента.

Законопроект был внесен на рассмотрение 29 мая 2023 года. В пояснительной записке к нему говорилось, что памятники, установленные в советскую эпоху, «унизительны для эстонцев, неприемлемы и фальсифицируют реальную историю». В EKRE также отметили, что перенос памятника «Бронзовый солдат» не является решением проблемы: поскольку в стране остаются те, кто продолжает «поддерживать Кремль», монумент должен быть полностью демонтирован, считают консерваторы.

В первом чтении законопроект поддержали 14 депутатов из 101, против проголосовали 54, что означает его снятие с обсуждения.

«Бронзовый солдат» был воздвигнут 22 сентября 1947 года на холме Тынисмяги в центре Таллина. Ежегодно 9 мая жители эстонской столицы возлагали цветы и венки к основанию монумента. В апреле 2007 года по приказу правительства памятник был перенесен на Воинское кладбище. Перезахоронены были и останки 12 советских солдат из братской могилы, располагавшейся близ монумента.

Демонтаж спровоцировал массовые беспорядки в Таллине, в ходе которых пострадали около 50 человек, а 20-летний россиянин Дмитрий Ганин погиб. Эстонская полиция задержала более 1 тыс. горожан, но убийца Ганина так и не был найден. МИД России выразил протест властям Эстонии, СК возбудил уголовное дело.

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С начала спецоперации на Украине в странах Восточной и Северной Европы начали массово демонтировать советские памятники. Решения о сносе коснулись не только военных монументов, но и памятников русским писателям и поэтам.

В Эстонии, в частности, были демонтированы памятники «Павшим за свободу трудового народа», а также монумент — танк Т-34, именуемый как «Нарвский танк». Премьер-министр Эстонии Кая Каллас объяснила, что после 24 февраля военные памятники СССР в публичном пространстве Эстонии «перестали быть только местной проблемой».

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В МИД России заявляли, что Латвию, Литву и Эстонию необходимо привлечь к ответственности за уничтожение памятников, и обвинили эти страны в дискриминации русскоязычного населения. Ведомство предупредило, что Москва будет принимать асимметричные меры, «прежде всего в политической и экономической плоскостях».

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Бронзовый солдат Эстония памятник демонтаж парламент СССР
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