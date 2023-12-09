В Киеве сняли памятник Щорсу, отпилив коню ноги

Лошади, на которой сидит Щорс, спилили три копыта, потому что ее не удавалось достать из цемента. Демонтаж монумента начался утром 9 декабря

Фото: Киевская городская государственная администрация Фото: Киевская городская государственная администрация Фото: Киевская городская государственная администрация Фото: Киевская городская государственная администрация Фото: Киевская городская государственная администрация

В центре Киева демонтировали памятник Николаю Щорсу, отпилив коню, на котором сидит военачальник, три копыта, сообщает «Страна.ua». Монумент — один из наиболее известных памятников столицы, он находится на дороге от вокзала к Крещатику, рядом с бульваром Тараса Шевченко.

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Как уточнило издание, в процессе демонтажа выяснилось, что копыта коня невозможно достать из цемента. В связи с этим их пришлось отпилить.

Снос памятника начали утром 9 декабря. Перед этим с монумента сняли охранный статус, который не позволял его демонтировать. В киевской администрации предупредили, что для демонтажа сложной конструкции памятника может потребоваться перекрыть автомобильное движение рядом с достопримечательностью.

Николай Щорс был офицером Русской императорской армии, а во время Гражданской войны стал командиром дивизии Красной армии. Погиб в августе 1919 года в боях против Галицкой армии Украинской Народной Республики (УНР) около села Белошицы (сейчас Житомирская область Украины). Памятник Щорсу установили в Киеве в 1954 году и приурочили к 300-летию воссоединения России и Украины. Скульпторами были Василий Бородай, Николай Суходолов, Михаил Лысенко, архитекторами — Алексей Заваров и Александр Власов.

Вопрос о сносе памятника Щорсу рассматривается уже давно — по сообщениям с сайта Киевской городской рады, как минимум с 2016 года. В марте министр культуры Украины Александр Ткаченко предложил убрать с монумента только фигуру Щорса, а коня — оставить. По его словам, лошадь «всеми искусствоведами признается как выдающаяся».

В мае 2023 года Верховная рада Украины приняла законопроект «АнтиПушкин», упрощающий снос памятников. Поправки вносятся в закон «Об охране культурного наследия». Законопроект поддержали 285 депутатов Верховной рады, против не проголосовал ни один, один воздержался.