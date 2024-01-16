FT сообщила о начатом в ЕС аудите военной помощи Украине

Оценить помощь Украине, оказанную ЕС за последние два года, призвал канцлер Германии Олаф Шольц. Некоторые страны не хотят предоставлять полные данные, пишет FT. Москва осуждает поддержку Киева

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Европейская служба внешних связей начала аудит военной помощи, которую страны — члены Евросоюза оказали Украине с февраля 2022 года, сообщает The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Проверка началась на фоне заявлений некоторых государств о том, что «не отправили столько оружия, сколько могли», пишет издание. Она будет основана на информации, которую сами страны предоставят по запросу дипломатической службы ЕС. По словам одного из собеседников FT, инициатива уже вызвала сопротивление ряда стран, не желающих передать полные данные. Свои выводы служба собирается предоставить перед саммитом лидеров ЕС 1 февраля.

Решение об аудите было принято после того, как канцлер Германии Олаф Шольц в январе потребовал сравнить военные поставки стран ЕС Киеву и оценить, «какой конкретный вклад внесут европейские партнеры в поддержку Украины в этом году». По его словам, сейчас объем запланированных поставок «слишком мал».

Согласно данным Кильского института мировой экономики, к концу октября 2023 года Германия оказала военную помощь Украине на более чем €17 млрд. Как отмечает FT, это в пять раз больше, чем Дания, второй по величине спонсор. Высказывание Шольца было воспринято как упрек таким странам, как Франция и Италия, чьи обязательства по поддержке Киева гораздо меньше, пишет издание. Но в частном порядке немецкого канцлера поддержали высокопоставленные чиновники в Брюсселе, которые считают, что «некоторые государства могли бы предоставить Киеву больше оружия».

Аудитом военной помощи Украине занялась также Великобритания. В США проверка показала, что чиновники не отследили должным образом поставки Киеву на сумму $1 млрд, которые включают переносные ракетные комплексы, дроны-камикадзе, приборы ночного видения.

США остаются крупнейшим донором среди стран, предоставляющих Киеву помощь: они выделили Украине €71,3 млрд, из которых €43,8 млрд пришлось на военную поддержку. На втором месте — Германия (€20,9 млрд, в том числе €17,1 млрд — военный сектор). Помощь со стороны всех стран ЕС составила €84,8 млрд, причем на финансовую поддержку Брюссель выделил €77,1 млрд.

Россия осуждает и финансовую, и военную помощь Украине. По мнению властей, помогая Киеву, западные страны только «подливают масла в огонь». В Кремле также считают, что у Европы и США появляется ощущение усталости «от того груза, который они взвалили на свои плечи».