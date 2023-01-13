B Пентaгоне назвaли сроки начала обучения ВСУ работе в БМП Bradley

Обучение украинских военных работе с американских боевыми машинами пехоты Bradley должно начаться на следующей неделе, США рассчитывают завершить подготовку «за недели, не месяцы», заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер на брифинге. Трансляция велась на странице ведомства в Twitter.

«Подготовка, насколько я знаю, должна начаться на следующей неделе в Германии. <...> Мы рассчитываем, что она займет недели, не месяцы», — сказал он.

5 января президент США Джо Байден анонсировал отправку на Украину БМП Bradley. Число бронемашин, которые получит Киев, официально не объявлялось. Источники Reuters передавали, что речь идет о 50 БМП. На следующий день США объявили о новом пакете военной помощи Украине в размере $3 млрд, в который вошли в том числе БМП Bradley и самоходные гаубицы. В Белом доме отметили, что поставки БМП Bradley потребует времени, но Вашингтон постарается реализовать это как можно быстрее.

Россия критикует поставки оружия на Украину из западных стран. В Кремле настаивают, что такие действия не помешают Москве достичь своих целей на Украине, но затянут вооруженный конфликт.