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Выборы президента США ,  
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Байден выдвинул Нуланд на пост замгоссекретаря

Байден предложил назначить заместителем госсекретаря США Викторию Нуланд. Во время своей работы в Госдепартаменте она запомнилась тем, что во время протестов в Киеве в 2014 году приехала на Майдан и предлагала митингующим печенье
Виктория Нуланд
Виктория Нуланд (Фото: Boris Grdanoski / AP)

Избранный президент США Джо Байден предложил назначить бывшую помощницу госсекретаря по делам Европы и Евразии Викторию Нуланд заместителем госсекретаря США по политическим вопросам. Об этом говорится в сообщении пресс-службы будущего главы государства.

Нуланд работала при пяти президентах США и девяти госсекретарях и «обладает необходимым опытом и связями, чтобы сплотить мир вокруг продвижения американских интересов», отмечается в сообщении.

Нуланд занимала должность помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии с сентября 2013 года по январь 2017-го. В частности, она запомнилась тем, что во время протестов в Киеве зимой 2014 года приехала на Майдан и предлагала митингующим печенье и хлеб.

В мае 2019 года Нуланд на слушаниях в конгрессе США выступила за ужесточение антироссийских санкций. Вскоре после этого стало известно, что ей отказали в российской визе: Нуланд попала в черный список, составленный в ответ на санкции США.

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Помимо Нуланд Байден выдвинул еще ряд кандидатур на должности в Госдепартаменте США.

  • Он предложил назначить замгоссекретаря США бывшего заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Венди Шерман. Во времена президентства Билла Клинтона она была советником Госдепартамента США и специальным советником президента и госсекретаря, а также координатором политики США в отношении Северной Кореи. В частности, Шерман участвовала в переговорах с КНДР по ядерному оружию и программам разработки баллистических ракет и была ведущим переговорщиком по ядерной сделке с Ираном.
  • Заместителем госсекретаря по управлению и ресурсам Байден предложил назначить своего советника по внешней политике Брайана Маккеона, с которым он вместе проработал более 25 лет. Маккеон — бывший заместителя министра обороны по политике.
  • На пост заместителя госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Байден выдвинул кандидатуру Бонни Дженкинс. В администрации президента Барака Обамы она занимала должность координатора программ по снижению угроз в бюро по международной безопасности и нераспространению Госдепартамента. Дженкинс — основатель некоммерческой организации «Женщины с другим цветом кожи за мир, безопасность и трансформацию конфликтов».
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Выборы президента США прошли 3 ноября. На них Байден выиграл у действующего президента Дональда Трампа, набрав 306 голосов выборщиков против 232 у его соперника.

После выборов Байден пообещал сформировать «самое разнообразное» по представленности рас и полов правительство. Одобрить предложенные кандидатуры еще должен будет сенат. Инаугурация избранного главы государства запланирована на 20 января.

Автор
Виктория Полякова
Виктория Нуланд Джо Байден выборы президента США
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