Байден выдвинул Нуланд на пост замгоссекретаря

Байден предложил назначить заместителем госсекретаря США Викторию Нуланд. Во время своей работы в Госдепартаменте она запомнилась тем, что во время протестов в Киеве в 2014 году приехала на Майдан и предлагала митингующим печенье

Виктория Нуланд (Фото: Boris Grdanoski / AP)

Избранный президент США Джо Байден предложил назначить бывшую помощницу госсекретаря по делам Европы и Евразии Викторию Нуланд заместителем госсекретаря США по политическим вопросам. Об этом говорится в сообщении пресс-службы будущего главы государства.

Нуланд работала при пяти президентах США и девяти госсекретарях и «обладает необходимым опытом и связями, чтобы сплотить мир вокруг продвижения американских интересов», отмечается в сообщении.

Нуланд занимала должность помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии с сентября 2013 года по январь 2017-го. В частности, она запомнилась тем, что во время протестов в Киеве зимой 2014 года приехала на Майдан и предлагала митингующим печенье и хлеб.

В мае 2019 года Нуланд на слушаниях в конгрессе США выступила за ужесточение антироссийских санкций. Вскоре после этого стало известно, что ей отказали в российской визе: Нуланд попала в черный список, составленный в ответ на санкции США.