Байден обещал США «самое разнообразное» по расе и полу правительство

Джо Байден (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Демократ Джозеф Байден, которого большинство американских СМИ называют победителем на президентских выборах США, заявил. что в правительство войдут представители различных рас и полов, передает ABC7news.

«Я обещаю вам, что это будет самый разнообразный кабинет министров по расе, цвету кожи и по признаку пола, который когда-либо существовал в Соединенных Штатах Америки», — сказал Байден во время пресс-конференции.

Ранее, 24 ноября, Байден представил кандидатов на руководящие посты своей администрации. Так, госсекретарем станет его соратник 58-летний Энтони Блинкен. Во время работы Байдена на посту вице-президента при Обаме Блинкен был советником по национальной безопасности в его офисе. Постпредом США при ООН может стать темнокожая Линда Томас-Гринфилд, которая также работала при Обаме.

Советником по национальной безопасности Байден планирует назначить 44-летнего Джейка Салливана, который был советником Байдена и экс-госсекретаря Хиллари Клинтон. Джаннет Йеллен, возглавлявшая Федеральную резервную систему в 2014–2018 годах, может занять должность главы Минфина. Бывшая глава сенатского комитета по международным делам Эврил Хейнс может возглавить национальную разведку США.