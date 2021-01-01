Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 5 декабря
USD ЦБ: 74,25 (-0,95) Инвестиции, 04 дек, 12:31
Курс евро на 5 декабря
EUR ЦБ: 90,26 (-0,93) Инвестиции, 04 дек, 12:31
В России выявили рекордное число заразившихся COVID-19 за сутки Общество, 11:07 За сутки в России выявили 508 смертей от коронавируса Общество, 11:06 Черчесов назвал лучшего молодого футболиста чемпионата России Спорт, 10:54 Байден обещал США «самое разнообразное» по расе и полу правительство Политика, 10:48 Суд обязал администрацию Трампа защитить детей мигрантов от депортации Политика, 10:46 Что экспортирует Россия кроме нефти и газа РБК и Моспром, 10:25 Судья ISU объяснил «заниженные» оценки Загитовой и Косторной на Гран-при Спорт, 10:18 Вложиться на долгий срок: три недооцененных акции с хорошими перспективам Инвестиции, 10:11 Японский зонд сбросил капсулу с грунтом астероида Рюгу на Землю Технологии и медиа, 10:08 Какими способами мошенники похищают деньги с карт. Как не стать жертвой Финансы, 10:00 В Москве за сутки от COVID-19 выздоровели свыше 6,5 тыс. человек Общество, 09:40 Диетологи назвали суточную норму употребления мандаринов Общество, 09:37 Новогодний чек-лист: как выбрать подарки и не сойти с ума РБК Стиль и Lego, 09:34 В Якутии один человек умер в машине в 50-градусный мороз Общество, 09:17
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽74,05 -0,54% EUR/RUB ₽89,8 -0,66% EUR/USD $1,21 -0,11%
Выборы президента США ,  
0 

Байден обещал США «самое разнообразное» по расе и полу правительство

Джо Байден
Джо Байден (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Демократ Джозеф Байден, которого большинство американских СМИ называют победителем на президентских выборах США, заявил. что в правительство войдут представители различных рас и полов, передает ABC7news.

«Я обещаю вам, что это будет самый разнообразный кабинет министров по расе, цвету кожи и по признаку пола, который когда-либо существовал в Соединенных Штатах Америки», — сказал Байден во время пресс-конференции.

Байден выбрал Псаки на пост пресс-секретаря Белого дома
Политика
Джен Псаки

Ранее, 24 ноября, Байден представил кандидатов на руководящие посты своей администрации. Так, госсекретарем станет его соратник 58-летний Энтони Блинкен. Во время работы Байдена на посту вице-президента при Обаме Блинкен был советником по национальной безопасности в его офисе. Постпредом США при ООН может стать темнокожая Линда Томас-Гринфилд, которая также работала при Обаме.

Советником по национальной безопасности Байден планирует назначить 44-летнего Джейка Салливана, который был советником Байдена и экс-госсекретаря Хиллари Клинтон. Джаннет Йеллен, возглавлявшая Федеральную резервную систему в 2014–2018 годах, может занять должность главы Минфина. Бывшая глава сенатского комитета по международным делам Эврил Хейнс может возглавить национальную разведку США.

По данным издания Axios, которое ссылается на двух знакомых с ситуацией источников, будущим министром обороны могут назначить темнокожего отставного генерала Ллойда Остина.

Джозеф Байден США США выборы президента
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽74,05 -0,54% EUR/RUB ₽89,8 -0,66% EUR/USD $1,21 -0,11%
Материалы по теме
Байден описал подход к отношениям с Россией
Политика
Висконсин вслед за Аризоной утвердил победу Байдена
Политика
Штаб Трампа подал иск об аннулировании результатов выборов Джорджии
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter