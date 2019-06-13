Чубайс предложил ввести в России новый налог

Новый налог поможет стимулировать промышленников снижать выбросы, уверен глава «Роснано». На первом этапе ставки нового налога должны быть минимальными, предлагает Чубайс

Анатолий Чубайс (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог. Об этом он заявил в интервью «РИА Новости» в рамках Петербургского экономического форума, который состоялся на прошлой неделе. По словам Чубайса, новый налог призван стимулировать промышленников на снижение выбросов и

Глава «Роснано» пояснил, что план правительства по ратификации Парижского соглашения по климату, которое Москва подписала в 2016 году, в том числе предусматривает создание государственной системы учета объемов вредных выбросов. После появления этой системы, по мнению Чубайса, «начнется самый сложный вопрос» — о введении углеродного налога.

Он пояснил, что Евросоюз за последние несколько лет принял ряд мер, согласно которым импорт товаров, не соответствующих требованиям по предельным выбросам углекислого газа при производстве, облагается дополнительным налогом. Чубайс уверен, что Россия, «проскочив развилку с налогом» сейчас, «через пять-семь-десять лет» может сама себе закрыть экспорт.

«С моей точки зрения, было бы разумным сначала разобраться с правилами измерения, понять объемы выбросов — мы их пока не понимаем, а потом, скорее всего, придется думать о введении налога», — сказал Чубайс. На первом этапе, по его словам, ставки углеродного налога должны быть «символическими, совсем минимальными».