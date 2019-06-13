Чубайс предложил ввести в России новый налог

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 64,56 -0,22 EUR Бирж. 73,14 -0,14 Brent 62,37 -0,81% USD Нал. 65,34 63,80 EUR Нал. 74,01 72,43 USD ЦБ 64,52 -0,28 EUR ЦБ 73,04 -0,17 EUR/USD 1,1329 +0,0012 BTC/USD Бирж. 8 117,00 -55,20 IMOEX 2 751,75 +0,33% RTSI 1 343,33 +0,57% DJIA 26 004,83 -0,17% Nasdaq 7 792,72 -0,38%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Microsoft $145 (+9,92%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20 Купить
AMD $40 (+24,42%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 09.06.20 Купить
Евро/Доллар $1,16 (+2,5%) прогноз Commerzbank к 31.12.19 Купить
Intel $60 (+28,29%) прогноз Deutsche Bank к 09.05.20 Купить
BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Microsoft $145 (+9,92%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20 Купить
AMD $40 (+24,42%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 09.06.20 Купить
Евро/Доллар $1,16 (+2,5%) прогноз Commerzbank к 31.12.19 Купить
Intel $60 (+28,29%) прогноз Deutsche Bank к 09.05.20 Купить
BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 12 июня
USD ЦБ: 64,52 (-0,28) Quote, 11 июн, 14:46
Курс евро на 12 июня
EUR ЦБ: 73,04 (-0,17) Quote, 11 июн, 14:46
Чубайс предложил ввести в России новый налог Политика, 07:06 Однокурсник Мазепина выкупит 10% «Уралкалия» у Сбербанка Бизнес, 07:00 Двадцатка молодых и перспективных: рейтинг журнала РБК Технологии и медиа, 07:00 США переименовали Киев в международной базе Политика, 06:09 Синоптики предупредили москвичей о похолодании до 1 градуса Общество, 06:08 «Сент-Луис Блюз» впервые в истории завоевал Кубок Стэнли Спорт, 05:42 США разместят в Польше эскадрилью разведывательно-ударных беспилотников Политика, 04:49 Минобрнауки сообщило о планах выдавать электронные дипломы к 2021 году Общество, 04:42 Госкино Украины вновь запретило прокат сериала студии Зеленского «Сваты» Общество, 03:55 Вратарь сборной России Лунев извинился за дебош во Внуково Спорт, 03:16 СМИ сообщили о возврате в Москву рейса в Екатеринбург из-за неисправности Общество, 03:08 Польша назвала «имперское лицо» России причиной разлада между странами Политика, 02:30 Путин заявил о неизбежности восстановления отношений с Украиной Политика, 01:51 МВД сообщило о 5 млн участников празднования Дня России Общество, 01:49
Политика ,  
0 
Чубайс предложил ввести в России новый налог
Новый налог поможет стимулировать промышленников снижать выбросы, уверен глава «Роснано». На первом этапе ставки нового налога должны быть минимальными, предлагает Чубайс
Анатолий Чубайс (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог. Об этом он заявил в интервью «РИА Новости» в рамках Петербургского экономического форума, который состоялся на прошлой неделе. По словам Чубайса, новый налог призван стимулировать промышленников на снижение выбросов и

Глава «Роснано» пояснил, что план правительства по ратификации Парижского соглашения по климату, которое Москва подписала в 2016 году, в том числе предусматривает создание государственной системы учета объемов вредных выбросов. После появления этой системы, по мнению Чубайса, «начнется самый сложный вопрос» — о введении углеродного налога.

Экономика
Полтора градуса: пять вопросов о Парижском соглашении по климату

Он пояснил, что Евросоюз за последние несколько лет принял ряд мер, согласно которым импорт товаров, не соответствующих требованиям по предельным выбросам углекислого газа при производстве, облагается дополнительным налогом. Чубайс уверен, что Россия, «проскочив развилку с налогом» сейчас, «через пять-семь-десять лет» может сама себе закрыть экспорт.

«С моей точки зрения, было бы разумным сначала разобраться с правилами измерения, понять объемы выбросов — мы их пока не понимаем, а потом, скорее всего, придется думать о введении налога», — сказал Чубайс. На первом этапе, по его словам, ставки углеродного налога должны быть «символическими, совсем минимальными».

Авторы: Артём Губенко, Мария Бондаренко
Теги: Анатолий Чубайс, Налог, климат, Парижское соглашение по климату
Материалы по теме
Путин не увидел угроз для России из-за Парижского соглашения по климату
Политика
Минфин выступил за повышение налога на добычу полезных ископаемых
Экономика
Тонкая настройка: можно ли отменить подоходный налог для самых бедных
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter