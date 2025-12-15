 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

В Британии призвали «сыновей и дочерей» быть готовыми к нападению России

Маршал в Британии призвал «сыновей и дочерей» быть готовыми к нападению России
В Великобритании «сыновья и дочери» страны должны быть готовы к противостоянию с Россией, заявил глава штаба вооруженных сил страны. Военное противостояние с Европой бессмысленно и уводит от реальным проблем, говорил Путин
Ричард Найтон
Ричард Найтон (Фото: Christopher Furlong / Getty Images)

«Сыновья и дочери» Великобритании должны быть готовы к борьбе с Россией. Об этом заявил главный маршал авиации Великобритании, начальник штаба обороны вооруженных сил страны Ричард Найтон, передает SkyNews.

По его словам, есть риск нападения России на Великобританию и нужно рассказать гражданскому населению страны, «семьям и домохозяйствам» о том, как подготовиться к «целому ряду реальных физических угроз». «Ситуация опаснее, чем я когда-либо знал за свою карьеру», — заявил Найтон.

Он заявил, что нужно не только укреплять вооруженные силы, а необходим «общенациональный ответ». Среди мер он предложил наращивание оборонно-промышленного потенциала, подготовку общества и инфраструктуры.

Штаб обороны Франции призвал готовиться «терять детей» в войне с Россией
Политика
Фабьен Мандон

Европе надо подготовиться к возможным трудностям в случае конфликта с Россией, говорил ранее начальник Генерального штаба обороны Франции генерал Фабьен Мандон. «Если наша страна даст слабину, потому что не готова смириться с потерей своих детей, пострадать экономически из-за того, что приоритет будет отдан оборонному производству, то мы окажемся в опасности», — сказал Мандон.

Военное противостояние с Европой «бессмысленно, не нужно и просто абсурдно, оно уводит от реальных проблем и вызовов», заявлял в октябре 2025 года президент России Владимир Путин. Россия не собирается воевать с европейскими странами, говорил позднее российский лидер. При этом он отмечал, что при необходимости Россия готова ответить, если «Европа начнет войну прямо сейчас».

Великобритания оборона Россия

