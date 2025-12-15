 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Лавров счел действия ЕС «одной, если не самой главной угрозой»

Сюжет
Военная операция на Украине
Европа не раз была «источником всех бед», а сейчас использует конфликт на Украине, чтобы «самоутвердиться», «ставить палки в колеса и строить козни» США и всем тем, кто стремится к «справедливому урегулированию», считает Лавров
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Alexander Nemenov / Reuters)

Действия европейской элиты в Брюсселе представляют собой «одну, если не самую главную угрозу», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью медиакорпорации «Гостелерадио Ирана», оно опубликовано на сайте российского МИДа.

«Вы упомянули о некоторых процессах в самых разных частях земного шара. Но я бы выделил в качестве одной, если не самой главной угрозы, действия Европейского союза, вернее элиты, захватившей власть в Брюсселе, которая пытается подчинить себе национальные правительства, заставляя их пренебрегать интересами собственного народа, отказываться от тех результатов, которые дают выборы, референдумы, проводимые в европейских странах, и подчиняться узурпаторской роли «коллективного Брюсселя», брюссельской бюрократии, которую никто не выбирал, и состав которой определяется компромиссами между законно избранными национальными правительствами», — сказал Лавров.

Мерц заявил о конце эпохи Pax Americana для Европы
Политика
Фридрих Мерц

По его словам, Европа неоднократно была «источником всех бед». Среди них министр назвал рабовладельчество, походы крестоносцев, колониализм, а также «две мировые войны, начатые в Европе в силу иллюзорных амбиций, которые испытывали европейские лидеры». Сейчас Европа использует конфликт на Украине, чтобы «самоутвердиться», «ставить палки в колеса и строить козни» США и всем тем, кто стремится к «справедливому урегулированию», считает Лавров.

Европа «в очередной раз воюет» с Россией, накачивая Украину деньгами и оружием, однако европейские амбиции на Украине «провалились», потому что Россия отстаивает свои законные интересы, интересы безопасности и интересы людей.

Глава внешнеполитического ведомства упомянул новую Стратегию национальной безопасности США, одна из главных целей которой, по его словам, «сделать так, чтобы «Европа знала свое место» и «не пыталась втягивать США в свои достаточно нечистоплотные игры, призванные продвигать устраивающий европейскую элиту либеральный порядок в политическую жизнь всех остальных государств».

«Стратегия национальной безопасности Соединенных Штатов говорит Европе — займитесь своими делами и не надейтесь, что США будут постоянно поддерживать ваши авантюры. У нас есть дела поважнее — это прежде всего Латинская Америка и Азиатско-Тихоокеанский регион», — считает Лавров.

Министр также коснулся американских санкций против ЛУКОЙЛа и «Роснефти», сказав, что они означают, что «для честной борьбы у Запада, в том числе и у США, далеко не всегда хватает сил, и для сохранения своих доминирующих позиций им приходится прибегать к нечистоплотным, антидемократическим, антирыночным методам».

Россия не собирается воевать с Европой, но если та начнет войну, то Москва готова «прямо сейчас», заявил в начале декабря президент Владимир Путин. По его словам, в таком случае может «быстро произойти ситуация, когда нам не с кем будет договариваться». В НАТО в ответ заявили, что Россия на данный момент не способна победить Европу военным путем.

Читайте РБК в Telegram.

Елена Чернышова
Сергей Лавров Европа угроза
Сергей Лавров фото
Сергей Лавров
дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года

