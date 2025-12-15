«РБК-Украина»: переговоры Украины и США в Берлине продолжились без Зеленского

Стивен Уиткофф (в центре) (Фото: Fabian Sommer / dpa / picture-alliance / ТАСС)

Встреча представителей Украины и США в Берлине продолжается, но уже без украинского лидера Владимира Зеленского, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источники.

Американо-украинские переговоры в Берлине начались 14 декабря и продлились более пяти часов, на следующий день, 15 декабря, стороны провели еще одну встречу длительностью около двух часов.

Глава украинской переговорной делегации, секретарь СНБО Рустем Умеров назвал переговоры конструктивными и продуктивными.

На следующий день, 16 декабря, Зеленский едет в Гаагу для переговоров с руководством Нидерландов. У него запланированы встречи с премьер-министром Диком Схуфом, членами правительства, а также аудиенция у короля Нидерландов, отмечает издание.

