Мирный план по Украине⁠,
0

Переговоры Украины и США в Берлине продолжились без Зеленского

«РБК-Украина»: переговоры Украины и США в Берлине продолжились без Зеленского
Сюжет
Мирный план по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Стивен Уиткофф (в центре)
Стивен Уиткофф (в центре) (Фото: Fabian Sommer / dpa / picture-alliance / ТАСС)

Встреча представителей Украины и США в Берлине продолжается, но уже без украинского лидера Владимира Зеленского, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источники.

Американо-украинские переговоры в Берлине начались 14 декабря и продлились более пяти часов, на следующий день, 15 декабря, стороны провели еще одну встречу длительностью около двух часов.

Глава украинской переговорной делегации, секретарь СНБО Рустем Умеров назвал переговоры конструктивными и продуктивными.

Умеров допустил соглашение с США, которое «приблизит к миру»
Политика
Рустем Умеров

На следующий день, 16 декабря, Зеленский едет в Гаагу для переговоров с руководством Нидерландов. У него запланированы встречи с премьер-министром Диком Схуфом, членами правительства, а также аудиенция у короля Нидерландов, отмечает издание.

Материал дополняется

Авторы
Теги
Персоны
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Украина Владимир Зеленский США переговоры
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года

