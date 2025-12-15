Интервью губернатора Московской области Радио РБК. Полная версия

Губернатор Московской области Андрей Воробьев дал интервью Радио РБК. Он рассказал, на что влияет изменение ключевой ставки для региона, какие есть «три ключика», помогающих области, и с какими странами обсуждаются инвестиции

Андрей Воробьев (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Для того чтобы справиться с препятствиями, у Подмосковья есть «три золотых ключика»: фонд развития промышленности, «все, что связано с сопровождением строительства» и промышленная ипотека, рассказал губернатор.

«Для нас ключевая ставка — это, конечно, прежде всего стройка, но и другие предприятия, которые вынашивали свои светлые, добрые идеи по реализации инвестпроекта — это может быть косметология, это может быть фарма, это может быть IT У нас в этой связи есть, ну, два, может быть, три золотых ключика», — рассказал Андрей Воробьев.

В качестве первого «золотого ключика» глава Подмосковья назвал фонд развития промышленности. Как отметил Воробьев, фонд «очень заметно» помогает всем предприятиям, которые соответствуют стандарту импортозамещения, получать денежные средства по 3–7%.

