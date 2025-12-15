 Перейти к основному контенту
Воробьев рассказал о переговорах с арабскими фондами об инвестициях

Представители Подмосковья ведут переговоры с фондами Саудовской Аравии и ОАЭ об инвестициях, а также работают с Китаем и странами СНГ над открытием новых предприятий в регионе, сообщил губернатор Воробьев
Андрей Воробьев
Андрей Воробьев (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Власти Подмосковья ведут переговоры с фондами стран Ближнего Востока об инвестициях, рассказал в эфире Радио РБК губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы ищем инвесторов. Активно работаем и с Эмиратами, с Саудовской Аравией, с фондами. Но видим, что наш бизнес все-таки дает наибольшую отдачу», — сказал губернатор, отметив, что региональные власти стараются «держать двери открытыми для всех — и для иностранных инвесторов, и для наших ребят».

По словам Воробьева, до 2022 года в Подмосковье работали около 180 иностранных заводов, фабрик и предприятий с российским менеджментом. Из них порядка 20 перешли к российскому собственнику, а остальные «так же ритмично, спокойно работают». «Это и пищевка, это строительные материалы, это керамика, это фарма», — сообщил он.

Представители области тесно работают с Китаем и странами СНГ, чтобы создавать новые предприятия на территории региона, добавил губернатор.

Зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева рассказывала, что в январе—сентябре в основной капитал региона было привлечено 1,3 трлн руб. инвестиций, это на 10% больше, чем за тот же период предыдущего года. Она предположила, что по итогам 2025 года показатель превысит 2 трлн руб.

Представители Московской области изучали в ОАЭ опыт работы особых экономических зон, говорила Зиновьева. В Подмосковье сейчас действуют шесть таких зон, в том числе в Дубне, Фрязино и Серпухове.

Теги
Григорий Колганов, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Андрей Воробьев Подмосковье Московская область Инвестиции инвестфонд ОАЭ Саудовская Аравия Радио РБК

