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В Москве избили американского журналиста Дугана

«РИА Новости»: в Москве напали на американского журналиста Джона Марка Дугана
Джон Марк Дуган
Джон Марк Дуган (Фото: thebadvolf / VK)

В московском метро неизвестный напал на гражданина США журналиста Джина Марка Дугана, который в 2016 году получил политическое убежище в России, и избил его. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

По словам собеседника агентства, нападение произошло 15 апреля в вагоне поезда метро на станции «Тверская». У пострадавшего были диагностированы ушибы.

«МК» писала, что нападение произошло на станции «Маяковская». Дуган рассказал изданию, что он стоял в вагоне метро и читал новости в телефоне, когда к нему подошел мужчина, начал пристально смотреть на него, а затем ударил журналиста между ног и в лицо.

«У метро «Тверская» он вышел, и я последовал за ним. Я схватил его за рубашку и потащил к полицейским. Он сказал им, что напал на меня, потому что думал, что я американский шпион», — рассказал журналист.

Как уточнило издание, Дуган обратился в полицию, чтобы написать заявление и дать показания, нападавший был задержан.

Джон Марк Дуган — бывший морпех и офицер полиции США. В 2016 году он попросил политическое убежище в России после преследования со стороны ФБР в связи с его деятельностью на сайте PBSOtalk.org, где пользователи могли опубликовать данные о коррупции в органах или о превышении полномочий полицейскими.

В России Дуган занимается журналистикой и работает военным корреспондентом в Донбассе.

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