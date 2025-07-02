Си Цзиньпин раскритиковал «беспорядочную конкуренцию за низкие цены»
Китайский лидер Си Цзиньпин призвал регулировать «беспорядочную конкуренцию предприятий за низкие цены» в Китае, это заявление он сделал на экономическом совещании Центральной комиссии по финансовым и экономическим вопросам, передает SCMP.
Речь идет о ценовых войнах, от которых страдают многие отрасли промышленности в Китае, объясняет издание. Высказывание китайского лидера отличается от риторики остальных чиновников, которые при обсуждении проблемы предпочитают термин «инволюционная конкуренция».
SCMP поясняет, что Пекин видит в подобной конкуренции угрозу для инноваций, повышению качества продукции и модернизации предприятий. К примеру, в сталелитейной промышленности производители вынуждены продавать товары по себестоимости или дешевле, а онлайн-платформы тратят субсидии лишь на удержание клиентов и сохранение трафика.
Жесткая конкуренция внутри Китая в последние годы угрожает промышленной экосистеме и осложняет экономические перспективы Китая на фоне торговой войны с США и неопределенной международной обстановки, считают исследователи и представители отрасли, опрошенные SCMP.
В автомобильной промышленности ценовая война вызвана чрезмерным предложением со стороны слишком большого количества производителей и избыточными инвестициями, заявил уверен экономист Gavekal Dragonomics Цуй Эрнан. По его мнению, нынешняя ситуация не изменится еще долгие годы из-за постоянного финансирования, которое задержит консолидацию рынка.
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