Экономика⁠,
0

NYT рассказала, почему «второй китайский шок» грозит протестами в Азии

Фото: Cheng Xin / Getty Images
Фото: Cheng Xin / Getty Images

Новая волна «китайского шока» — бума импорта дешевых товаров китайского производства — может вызвать серьезные социальные последствия в развивающихся странах, пишет The New York Times.

Пекин перенаправил экспорт из США в регионы вроде Таиланда, Малайзии, Индонезии и других развивающихся рынков, что вызвало рост безработицы и замедление темпов внутреннего производства. «Безусловно, существует риск того, что, если китайский экспорт продолжит расти, мы увидим все больше и больше протестов», — рассказала экономист из Сингапура Приянка Кишор.

Это создает «взрывоопасную ситуацию» в сочетании с антикитайскими настроениями в Юго-Восточной Азии.

Нынешний феномен напоминает первый «китайский шок», который произошел после серии либеральных реформ в 1990-х годах и вступления Китая во Всемирную торговую организацию (ВТО) в 2001 году. Речь идет о буме импорта дешевых товаров китайского производства. Потребительские цены на рынках других стран падали, но многие местные производства не выдержали конкуренции и разорились. Западные страны преодолели «китайский шок» за счет развития экономики потребления и динамичной сферы услуг.

Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Китай протест мировая экономика
