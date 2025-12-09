NYT рассказала, почему «второй китайский шок» грозит протестами в Азии
Новая волна «китайского шока» — бума импорта дешевых товаров китайского производства — может вызвать серьезные социальные последствия в развивающихся странах, пишет The New York Times.
Пекин перенаправил экспорт из США в регионы вроде Таиланда, Малайзии, Индонезии и других развивающихся рынков, что вызвало рост безработицы и замедление темпов внутреннего производства. «Безусловно, существует риск того, что, если китайский экспорт продолжит расти, мы увидим все больше и больше протестов», — рассказала экономист из Сингапура Приянка Кишор.
Это создает «взрывоопасную ситуацию» в сочетании с антикитайскими настроениями в Юго-Восточной Азии.
Нынешний феномен напоминает первый «китайский шок», который произошел после серии либеральных реформ в 1990-х годах и вступления Китая во Всемирную торговую организацию (ВТО) в 2001 году. Речь идет о буме импорта дешевых товаров китайского производства. Потребительские цены на рынках других стран падали, но многие местные производства не выдержали конкуренции и разорились. Западные страны преодолели «китайский шок» за счет развития экономики потребления и динамичной сферы услуг.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили