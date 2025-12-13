 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Axios узнал о готовности США предоставить Киеву гарантии как члену НАТО

Сюжет
Военная операция на Украине
Помимо гарантий безопасности текущее предложение предполагает сохранение за Украиной 80% ее территории и помощь в восстановлении, говорят в Белом доме. Эти условия обсудят в понедельник в Берлине при участии посланников Трампа
Фото: Алина Смутко / Reuters

Администрация США готова предоставить Украине гарантии безопасности, которые будут основываться на статье 5 Североатлантического договора, сообщает Axios со ссылкой на высокопоставленного представителя США.

«Мы хотим предоставить украинцам гарантии безопасности, которые, с одной стороны, не будут карт-бланшем, а с другой — будут достаточно надежными. Мы готовы направить их в Конгресс для голосования», — заявил американский чиновник.

Североатлантический договор — это основополагающий документ НАТО.

Пятая статья Североатлантического договора закрепляет принцип коллективной защиты: военная агрессия против любого участника блока на европейском или североамериканском континенте трактуется как атака против всего альянса.

Представитель США также сообщил, что в рамках мирного соглашения планируется заключить три отдельных договора: о мире, гарантиях безопасности и восстановлении Украины. По его словам, последние переговоры дали украинцам «полное представление о том, что будет дальше».

«Согласно текущему предложению, война закончится тем, что Украина сохранит суверенитет над 80% своей территории, получит самые большие и надежные гарантии безопасности, которые у нее когда-либо были, а также очень значительный пакет мер по обеспечению процветания», — добавил чиновник.

В начале декабря госсекретарь США Марко Рубио заявил, что основным предметом спора в переговорах являются оставшиеся под контролем Киева 20% территории Донбасса.

Два представителя Белого дома рассказали порталу о запланированной на понедельник, 15 декабря, встрече в Берлине спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами Германии, Франции и Великобритании.

Меркель сочла неверным оставлять переговоры с Путиным на усмотрение США
Политика
Ангела Меркель

С конца ноября активно обсуждается мирный план США, который с того момента был сокращен с 28 до 20 пунктов. По словам Зеленского, из него исключили положения, которые Украина сочла противоречивыми.

На следующий день после обнародования мирного плана Axios сообщил, что тот включает дополнительное рамочное соглашение, основанное на принципах пятой статьи устава НАТО о коллективной обороне.

Обозначенная гарантия безопасности, как писало издание, будет действовать в течение первых десять лет и может быть продлена по согласию сторон. В качестве подписантов документа указаны Украина, Россия, США, Евросоюз и НАТО. Axios отмечал, что подлинность данного предложения подтвердили два источника, включая высокопоставленного представителя Белого дома.

Зеленский 11 декабря сообщил, что украинская и американская делегации обсудили предоставление Киеву гарантий безопасности после завершения конфликта. В тот же день ZN.ua сообщило, что в документе из 20 пунктов Киеву обещают гарантии по аналогии со ст. 5 Североатлантического договора.

Над гарантиями также работают страны «коалиции желающих». В объединении состоят более 30 стран, координирующую роль в нем играют Франция и Великобритания.

Российский президент Владимир Путин в интервью телеканалу India Today согласился, что каждая страна имеет право выбирать собственные средства защиты и обеспечивать свою безопасность. «Мы отказываем Украине в этом? Нет. Но это не должно быть сделано за счет безопасности России», — сказал он. По словам главы МИДа Сергея Лаврова, Россия готова говорить о гарантиях для Украины только на основе надежных гарантий собственной безопасности и соблюдения ее жизненных интересов.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Переговоры США Украина гарантии безопасности НАТО
