Политика⁠,
0

На выборах президента Чили победил сторонник Пиночета

Победу на выборах в Чили одержал 59-летний ультраконсерватор Хосе Антонио Каст, приверженец жестких правых взглядов
Хосе Антонио Каст
Хосе Антонио Каст (Фото: Marcelo Hernandez / Getty Images)

На президентских выборах в Чили одержал победу ультраконсерватор, представитель Республиканской партии Хосе Антонио Каст. Reuters со ссылкой на данные избирательной службы страны сообщает, что он набрал 58,30% голосов во втором туре.

Основная соперница Каста, бывший министр труда и социальной защиты, член коммунистической партии Жанетт Хара, заручилась поддержкой 41,70% избирателей.

«Демократия высказалась громко и ясно», — заявила Хара, признавая поражение. Она пожелала Касте успехов.

Как в Чили сторонник Пиночета и Трампа стал фаворитом президентской гонки
Политика
Хосе Антонио Каст

Касту 59 лет, на протяжении своей многолетней политической карьеры он неизменно придерживался жестких правых взглядов. В частности, он призывал к строительству стен на границах, размещению войск в районах с высоким уровнем преступности и депортации всех незаконно находящихся в стране мигрантов. Его приход к власти знаменует собой «очередную победу возрождающегося правого движения» в Латинской Америке, пишет агентство. В числе других стран, совершивших правый поворот, Reuters называет Эквадор во главе с Даниэлем Нобоа, Сальвадор при Найибе Букеле и Аргентину при Хавьере Милее.

The Times называла Каста сторонником президента США Дональда Трампа и чилийского диктатора Аугусто Пиночета. Сам политик не скрывал симпатий к стилю правления генерала, заявив, что тот «поднял страну на качественно новый уровень», но в то же время не отрицал, что при Пиночете в стране имели место нарушения прав человека.

Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Чили выборы президента ультраправые

