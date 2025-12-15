 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Политика⁠,
0

«Моссад» подключился к расследованию стрельбы на пляже в Сиднее

«Моссад» в последние месяцы предупреждал власти Австралии о риске терактов. По данным полиции, стрельбу на пляже во время празднования Хануки открыли отец и сын. Погибли 16 человек, убит один из нападавших
Фото: George Chan / Getty Images
Фото: George Chan / Getty Images

Сотрудники израильских служб безопасности, включая «Моссад», участвуют в расследовании стрельбы на пляже Бонди-Бич в Сиднее, где проходило празднование Хануки, сообщает i24news.

Сейчас идет предварительное расследование, в ходе которого рассматриваются все возможные варианты, передает телеканал. Пока неизвестно, кто мог стоять за нападавшими. Как сообщили в полиции, стрельбу, которую власти Австралии квалифицировали как теракт, открыли отец и сын.

Как пишет i24news, в последние месяцы власти Израиля и Моссад предупреждали Австралию «о наличии террористической инфраструктуры в стране, в том числе иранской» и о риске нападений. В связи с атакой на пляже многие еврейские общины по всему миру повысили меры безопасности. Кроме того, в нескольких крупных городах США усилили патрулирование возле синагог и прилегающих районов.

Стрельба на пляже в Сиднее во время празднования Хануки. Главное
Общество
Фото:Darrian Traynor / Getty Images

Нападение 14 декабря стало самым массовым случаем насилия с применением огнестрельного оружия в Австралии за последние 30 лет, пишет Reuters.

Один из нападавших, 50-летний мужчина, был убит, а его 24-летний сын ранен. Всего в результате нападения погибли 16 человек, более 40 госпитализированы, в том числе двое полицейских. В числе жертв оказались член местной общины «Хабад» Реувен Моррисон, раввин Яаков Левитин, иммигрировавший в Австралию с Украины Алекс Клейтман и гражданин Франции Дан Элькаим, передает Newsru.co.il.

«Настоящая кровавая бойня». Теракт на пляже в Сиднее. Фоторепортаж
Фотогалерея 

В момент атаки на праздновании Хануки на пляже находились около тысячи человек.

Теракт осудили мировые лидеры, премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что «нападение на австралийских евреев — это нападение на всех австралийцев».

Читайте РБК в Telegram.

Подготовка к Новому году

Коллаборация в стиле après-ski

Смотреть

Новогодний базар в Стокманн

Смотреть

Зимняя распродажа в Стокманн

Смотреть

Модные подарки в Стокманн

Смотреть

Праздничная сервировка в Стокманн

Смотреть

Реклама. АО “Стокманн”. Подробности об условиях акции, сроках и организаторе на сайте stockmann.ru

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Моссад Израиль Австралия Сидней стрельба

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Число погибших при теракте в Сиднее во время Хануки возросло до 16
Политика
Обезвредившим стрелка в Сиднее прохожим оказался владелец фруктовой лавки
Политика
В Сиднее обнаружили взрывные устройства неподалеку от места стрельбы
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 декабря
EUR ЦБ: 93,56 (+0,62) Инвестиции, 02:44 Курс доллара на 13 декабря
USD ЦБ: 79,73 (+0,39) Инвестиции, 02:44
Домодедово и Жуковский вновь прекратили принимать и выпускать рейсы Политика, 02:40
«Моссад» подключился к расследованию стрельбы на пляже в Сиднее Политика, 02:23
Лукашенко подарил Трампу икону Политика, 02:14
Собянин сообщил о втором за ночь сбитом на подлете к Москве дроне Политика, 01:57
Прощание с Левоном Оганезовым пройдет в Нью-Йорке Общество, 01:47
В Севастополе 20 товариществ остались без света при порыве электролинии Общество, 01:37
В ЕС анонсировали жесткие меры против «очень опасных» товаров из Китая Бизнес, 01:34
Какой у вас стиль управления?
Узнайте его риски и возможности
Пройти тест
Эстония предложила оплатить разрыв сделок Венгрии по российскому газу Политика, 01:08
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Собянин сообщил о сбитом на подлете к Москве БПЛА Политика, 00:40
При ракетном ударе по Белгороду пострадала инженерная инфраструктура Политика, 00:25
Уиткофф заявил о «значительном прогрессе» на переговорах с Зеленским Политика, 00:12
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
Домодедово и Жуковский ограничили полеты третий раз за сутки Политика, 00:06