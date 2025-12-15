«Моссад» подключился к расследованию стрельбы на пляже в Сиднее

«Моссад» в последние месяцы предупреждал власти Австралии о риске терактов. По данным полиции, стрельбу на пляже во время празднования Хануки открыли отец и сын. Погибли 16 человек, убит один из нападавших

Фото: George Chan / Getty Images

Сотрудники израильских служб безопасности, включая «Моссад», участвуют в расследовании стрельбы на пляже Бонди-Бич в Сиднее, где проходило празднование Хануки, сообщает i24news.

Сейчас идет предварительное расследование, в ходе которого рассматриваются все возможные варианты, передает телеканал. Пока неизвестно, кто мог стоять за нападавшими. Как сообщили в полиции, стрельбу, которую власти Австралии квалифицировали как теракт, открыли отец и сын.

Как пишет i24news, в последние месяцы власти Израиля и Моссад предупреждали Австралию «о наличии террористической инфраструктуры в стране, в том числе иранской» и о риске нападений. В связи с атакой на пляже многие еврейские общины по всему миру повысили меры безопасности. Кроме того, в нескольких крупных городах США усилили патрулирование возле синагог и прилегающих районов.

Нападение 14 декабря стало самым массовым случаем насилия с применением огнестрельного оружия в Австралии за последние 30 лет, пишет Reuters.

Один из нападавших, 50-летний мужчина, был убит, а его 24-летний сын ранен. Всего в результате нападения погибли 16 человек, более 40 госпитализированы, в том числе двое полицейских. В числе жертв оказались член местной общины «Хабад» Реувен Моррисон, раввин Яаков Левитин, иммигрировавший в Австралию с Украины Алекс Клейтман и гражданин Франции Дан Элькаим, передает Newsru.co.il.

В момент атаки на праздновании Хануки на пляже находились около тысячи человек.

Теракт осудили мировые лидеры, премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что «нападение на австралийских евреев — это нападение на всех австралийцев».