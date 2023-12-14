СК попросил МВД лишить приобретенного гражданства семерых осужденных

Еще семь осужденных по статьям об уклонении от военной службы, оправдании терроризма и изнасиловании могут лишить гражданства. Накануне у двоих приезжих были изъяты полученные ранее паспорта России за незаконный оборот наркотиков

Фото: СК РФ

Управление Следственного комитета по Москве попросило МВД лишить приобретенного российского гражданства семерых осужденных за различные преступления, сообщила пресс-служба СК.

Речь идет об осужденных за уклонение от прохождения военной службы (ст. 328 УК); незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК); публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганду терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК); изнасилование (ч. 4 ст. 131 УК) и насильственные действия сексуального характера (ч. 3 ст. 132 УК).

Накануне, 13 декабря, МВД сообщило о лишении приобретенного российского гражданства двоих «приезжих», которые ранее были задержаны. У одного из них обнаружили 19 свертков с мефедроном, а у второго — один сверток с аналогичной «синтетикой». Оба мужчины были осуждены по ч. 2 ст. 228 УК России.

«Действующие российские паспорта у них изъяты», — сообщили в ведомстве.

В России действует закон о лишении приобретенного гражданства за преступления, совершенные по 64 статьям УК России. В перечень преступлений вошли статьи против половой неприкосновенности, о подделке денег или ценных бумаг, действия, связанные с незаконным оборотом наркотиков и оружия, бандитизме, организации преступного сообщества.

Закон был внесен в парламент в конце 2021 года, его инициатор — президент Владимир Путин. Госдума одобрила этот закон 18 апреля 2023 года, Совет Федерации — 26 апреля.

Лишение гражданства в связи с совершением уголовного преступления касается только тех, кто приобрел его. Два других основания приобретения гражданства по рождению и в результате изменения госграницы.