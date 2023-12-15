Bloomberg сообщил об «ужасной» картине экономического роста Китая

Если не принимать во внимание слабую базу 2022 года, некоторые сферы экономики Китая замедлились, а не выросли, как показано в официальных данных, считают аналитики. Властям придется активизировать меры поддержки экономики

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Экономическая активность Китая ослабевает, восстановлению экономики препятствует слабый спрос и кризис на рынке недвижимости, пишет Bloomberg со ссылкой на аналитиков.

В ноябре производство и розничная торговля в Китае росли, согласно данным китайских властей, но на правильные трактовки этих данных влияет сравнение с 2022 годом, когда эти сферы страдали от последствий пандемии коронавируса, отмечает агентство. По оценке аналитиков, если сравнивать эти показатели с более общими данными, они в прошлом месяце ослабли.

«Если не принимать во внимание эффект базы, очевидно, что в ноябре экономика Китая еще больше замедлилась, особенно что касается розничных продаж и недвижимости», — сказал Ларри Ху, руководитель отдела экономики Китая в инвестбанке Macquarie Group Ltd. По его данным, розничные продажи в ноябре сократились на 1,9% по сравнению с октябрем.

По оценке главного экономиста по Азиатско-Тихоокеанскому региону S&P Global Ratings Луиса Куйса, рост розничных продаж, промышленного производства и инвестиций в основной капитал по всем направлениям в ноябре замедлился по сравнению с уровнями 2019 года. «Очевидно, необходимо сделать больше, учитывая, насколько ужасна ситуация», — считает он.

Инвестиции в развитие недвижимости в этом году упали на 9,4%, следует из данных властей. Падение цен на жилье углубилось, на вторичном рынке цены упали больше всего за девять лет.

Bloomberg отмечает, что таким образом власти Китая столкнулись с необходимостью активизировать меры поддержки экономики. В декабре Народный банк Китая (Центробанк) влил в банковскую систему 800 млрд юаней, что стало крупнейшим объемом на всю историю.

В начале декабря Moody's подтвердило рейтинг Китая на уровне A1, но понизило прогноз по китайским суверенным облигациям со стабильного до негативного. Решение принято в связи с растущей обеспокоенностью по поводу уровня долга страны, пояснили аналитики. Аналитики предвещают «очень сложный» период для финансовых институтов Китая, которым придется поддерживать стабильность экономики.