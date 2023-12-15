Режиссеру Вырыпаеву заочно дали восемь лет колонии по статье о фейках об армии

Режиссеру Вырыпаеву заочно дали восемь лет колонии по статье о фейках

Вырыпаев выступал с осуждением действий Москвы на Украине и решил передать все заработанные со спектаклей в России деньги на помощь украинским беженцам. Он отказался от российского гражданства в пользу польского

Иван Вырыпаев (Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости)

Режиссеру Ивану Вырыпаеву назначили восемь лет колонии общего режима по статье о распространении ложной информации о действиях вооруженных сил, такое решение вынес Басманный суд Москвы, сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Суд также запретил ему администрировать интернет-ресурсы в течение четырех лет.

Срок наказания будет исчисляться с момента задержания на территории России либо экстрадиции.

Вырыпаев — театральный драматург, режиссер фильмов «Эйфория» и «Кислород»; c 2014 года живет в Польше, в прошлом году получил гражданство этой страны и отказался от российского. Он выступал с осуждением боев на Украине. В прошлом марте Вырыпаев обратился к российским государственным театрам, которые ставили его пьесы, и сообщил, что планирует перечислять полученные им проценты от продажи билетов в фонды помощи Украине, подчеркнув, что деньги пойдут только на мирные цели. После этого в России начали отменять спектакли по пьесам драматурга. Среди прочих были отменены показы постановок «Волнение», «Солнечная линия» и удостоенной «Золотой маски — 2020» «Иранской конференции».

Вырыпаев был объявлен в розыск весной вместе с продюсером Александром Роднянским, признанным иноагентом. Минюст назвал причиной то, что продюсер получал финансирование от Украины, гражданином которой является. Роднянский осуждал военный конфликт, после его начала он покинул Россию и вышел из состава учредителей российской кинокомпании «Нон-стоп продакшн».

Роднянский в 2000-х возглавлял телеканал СТС, а затем и весь холдинг «СТС Медиа». Он выступил продюсеров десятков фильмов и сериалов, среди которых «Левиафан» и «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, «Девятая рота» и «Обитаемый остров» Федора Бондарчука.