 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Режиссеру Вырыпаеву заочно дали восемь лет колонии по статье о фейках

Режиссеру Вырыпаеву заочно дали восемь лет колонии по статье о фейках об армии
Сюжет
Военная операция на Украине
Вырыпаев выступал с осуждением действий Москвы на Украине и решил передать все заработанные со спектаклей в России деньги на помощь украинским беженцам. Он отказался от российского гражданства в пользу польского
Иван Вырыпаев
Иван Вырыпаев (Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости)

Режиссеру Ивану Вырыпаеву назначили восемь лет колонии общего режима по статье о распространении ложной информации о действиях вооруженных сил, такое решение вынес Басманный суд Москвы, сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Суд также запретил ему администрировать интернет-ресурсы в течение четырех лет.

Срок наказания будет исчисляться с момента задержания на территории России либо экстрадиции.

Вырыпаев — театральный драматург, режиссер фильмов «Эйфория» и «Кислород»; c 2014 года живет в Польше, в прошлом году получил гражданство этой страны и отказался от российского.

Он выступал с осуждением боев на Украине. В прошлом марте Вырыпаев обратился к российским государственным театрам, которые ставили его пьесы, и сообщил, что планирует перечислять полученные им проценты от продажи билетов в фонды помощи Украине, подчеркнув, что деньги пойдут только на мирные цели.

После этого в России начали отменять спектакли по пьесам драматурга. Среди прочих были отменены показы постановок «Волнение», «Солнечная линия» и удостоенной «Золотой маски — 2020» «Иранской конференции».

Вырыпаев был объявлен в розыск весной вместе с продюсером Александром Роднянским, признанным иноагентом. Минюст назвал причиной то, что продюсер получал финансирование от Украины, гражданином которой является. Роднянский осуждал военный конфликт, после его начала он покинул Россию и вышел из состава учредителей российской кинокомпании «Нон-стоп продакшн».

Роднянский в 2000-х возглавлял телеканал СТС, а затем и весь холдинг «СТС Медиа». Он выступил продюсеров десятков фильмов и сериалов, среди которых «Левиафан» и «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, «Девятая рота» и «Обитаемый остров» Федора Бондарчука.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Иван Вырыпаев
Материалы по теме
Microsoft нашла фейковые видео звезд Голливуда о «наркомании Зеленского»
Политика
«Коммерсантъ» сообщил о росте числа наказаний по УК за дискредитацию
Политика
Дума одобрила штрафы за дискредитацию добровольцев Росгвардии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 15 декабря
EUR ЦБ: 97,74 (+0,79) Инвестиции, 14 дек, 16:25 Курс доллара на 15 декабря
USD ЦБ: 89,67 (-0,22) Инвестиции, 14 дек, 16:25
ФСБ сообщила о задержании в Ростовской области подозреваемого в шпионаже Политика, 11:15
России предсказали выход в лидеры по майнингу на попутном нефтяном газе Крипто, 11:08
Минск сделал новое предложение Москве по прокачке нефти по «Дружбе» Бизнес, 11:08
Война Израиля и ХАМАС. Онлайн Политика, 11:04
Цифровая трансформация как сервис: что такое DTaaS и зачем он нужен Тренды, 11:01
Акции ЛУКОЙЛа упали более чем на 6% на фоне дивидендного гэпа Инвестиции, 11:01
«Аэрофлот» возобновит полеты во вьетнамский Хошимин Общество, 10:56
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Поединок Махачева и Волкановски признали лучшим боем года Спорт, 10:54
Сделали платеж в долларах, а банк попал под санкции. Можно ли все вернуть Pro, 10:54
Синоптик сообщил о рекордных сугробах в Москве Город, 10:47
Внутренний туризм: за чем туристы едут в Красноярский край РБК+, 10:43
Суд лишил гражданства России двоих мужчин, не вставших на воинский учет Политика, 10:39
Как участие в благотворительности влияет на карьеру и успехи в бизнесе РБК+, 10:34
В «Росатоме» опровергли превентивный запрет на экспорт урана в США Политика, 10:33